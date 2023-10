"Hay que seguir trabajando para lograr un gran resultado": Carlos Fernando Galán sobre tracking RCN

Carlos Fernando Galán, candidato a la Alcaldía de Bogotá, se refirió a los más recientes resultados del tracking de la firma GAD3, en los que sigue liderando la intención de voto de los ciudadanos.

En diálogo con Radio Red, Galán destacó los resultados, que según la firma española, lo ponen en el primer puesto de la intención de votos con el 39.3%, seguido por Gustavo Bolívar con el 23.7% y Juan Daniel Oviedo, con el 18.9%.

“Nosotros necesitamos seguir trabajando hasta el último minuto para lograr un gran resultado. Creo que hay una gran oportunidad, no nos podemos confiar, es difícil ganar en primera vuelta, pero se decide el futuro de Bogotá y se decide además en cierta forma muchas cosas para la ciudad y creo que también para el país”, expresó Galán.

El candidato reconoció que las encuestas son instantáneas y que la elección final será el 29 de octubre. También habló de la actuación del presidente Gustavo Petro de visitar zonas estratégicas de Bogotá para obtener votos a favor de Gustavo Bolívar y advirtió que esa táctica es un abuso de poder.

“Eso es un abuso de poder, además porque ya dijo Gustavo Bolívar que él es el candidato de Petro. También siento que la gente está cansada de esas promesas y cansada de esa manipulación”, agregó.

Galán dijo que una de sus propuesta es lograr mejorar la seguridad en el transporte público, mediante la implementación de cámaras y botones de pánico para reaccionar ante situaciones de riesgo, especialmente para las mujeres.

“La apuesta nuestra es traer ese software y conectarlo con los botones de pánico, también que las mujeres tengan la posibilidad en su celular de un botón de pánico y alertarse de una situación de agresión, y que tengamos equipos distribuidos en las estaciones de tránsito que permitan reaccionar inmediatamente”, señaló.

Carlos Fernando Galán habló de la posible conformación de un gabinete en caso de llegar a la Alcaldía de Bogotá y su disposición a considerar a algunos de los candidatos.

“Por lo que he visto en los debates, con Juan Daniel Oviedo coincidimos programáticamente en varios temas, creo que es una persona valiosa. A pesar de las diferencias, también considero que Rodrigo Lara es una persona inteligente, así lo he manifestado. Aunque ahorita no estemos trabajando juntos con Jorge Enrique Robledo, también lo admiro por el trabajo que hizo en el Congreso de la República”, agregó.

Crisis entre Israel y Hamás

Carlos Fernando Galán también expresó su preocupación por la actuación errática del presidente Petro en cuestiones internacionales, tras los pronunciamientos sobre la guerra entre Israel y Hamás.

Galán señaló que Bogotá se podría ver afectada con la posición del Gobierno. “Veo con preocupación la actuación del presidente estos días, muy errática frente al tema internacional, pero que afecta a Colombia y afecta a Bogotá".

Agregó que el presidente Gustavo Petro "está actuando en cierta forma con impulsos, pone un trino y lo edita 10 veces, son cosas un poco increíbles de un presidente la república”.