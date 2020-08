La congresista agregó que muchos documentos y procedimientos que fueron tenidos en cuenta por la alta corte fueron obtenidos de manera ilegal. “Chuzaron ilegalmente al presidente y dijeron que había sido un error, pero luego legalizaron las interceptaciones, también hubo una adulteración de las transcripciones para poder implicar al presidente”, afirmó

Teniendo en cuenta esta situación, la senadora del Centro Democratico propone una constituyente para reformar la justicia, aboliendo las tres cortes y creando un único tribunal, mecanismo que operaba en el país antes de la Constitución de 1991.

La congresista aseguró que la creación de una única corte garantiza que los casos judiciales que son similares sean procesados y fallados de la misma manera, lo que a su vez ayudaría a combatir “la falta de previsibilidad qué es lo que se llama en derecho la seguridad jurídica, lo que a su vez da mucha agilidad en el avance del proceso”.

Por su parte, el representante a la cámara por Cambio Radical, José Daniel López, indicó que el partido llevará a cabo una reunión, con el fin de definir una posición respecto a la posibilidad de llevar a cabo una constituyente para transformar el sistema judicial.

En diálogo con RCN Radio, el congresista señaló que “este mensaje me parece 'desinstitucionalizador'. Me parece un mensaje que da un poco a entender que como no nos gustan las decisiones de la justicia entonces cambiemos las reglas del juego”, explicó.

En cuanto a la posibilidad de adelantar un debate de control político en contra de la Corte Suprema, el congresista señaló que “eso no solamente es inconstitucional, sino que manda un mensaje peligroso para el principio de separación de poderes y es el de llevar decisiones judiciales a revisión y evaluación a una corporación politica por excelencia”.