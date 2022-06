Hay una 'campaña negra' que está haciendo daño a la candidatura de Rodolfo Hernández: Carlos Amaya

El exgobernador de Boyacá, Carlos Amaya, aseguró que a la campaña a la Presidencia del ingeniero Rodolfo Hernández le hace falta una organización política, que refuerce las bases del movimiento y su candidatura para poder ganar el próximo 19 de junio.

Amaya quien hacía parte de la coalición Centro Esperanza por la cual Sergio Fajardo fue candidato en primera vuelta, dijo que existe actualmente una “campaña negra” contra la candidatura del ingeniero.

En diálogo con RCN Mundo, el exfuncionario aseguró que “la campaña negra está haciendo daño en la base de la candidatura de Rodolfo (…) Los ataques del Petrismo vienen haciendo daño”.

El excandidato a la Presidencia también señaló que el exalcalde de Bucaramanga no está rodeado de las política tradicional como si le ocurre a Gustavo Petro.

“La sede de la orilla del Orinoco fue organizada por comerciantes donde no hubo nadie político, la ciudadanía sale de manera espontánea, sin lideres (…) La propuesta de Petro es un cambio, pero tiene a su lado la política tradicional de muchos años”.

En ese sentido, Amaya precisó que "la campaña no solo debe quedarse en lo digital sino debe tener un mínimo de organización (…) Para la segunda vuelta debe tener algún tipo de organización no tradicional, pero si política que permita que siga creciendo”.

El político quien anunció que se suma a las aspiraciones de Rodolfo Hernández, manifestó que su trabajo será clave en esa movilización, que el ingeniero estará en las calles y hablará con los medios de comunicación.

“Es un milagro electoral ahora que lo estoy viendo de cerca, porque no hay una organización no hay una estructura. Es algo de voluntarios, una cosa ciudadana, no hay una persona contratada en la campaña (…) Pero también tiene que tener algún tipo de articulación y en eso voy a ayudar para que en estos días de campaña podamos seguir aportando al movimiento”.