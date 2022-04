"Hay una emboscada para enlodar a Gustavo Petro", asegura Armando Benedetti

Luego de los recientes ataques que ha recibido el senador Gustavo Petro por la propuesta de ‘perdón social’ y la reunión que sostuvo su hermano con Iván Moreno y otras personas condenadas por corrupción, miembros de su campaña presidencial salieron a defenderlo.

El senador Armando Benedetti, quien es la mano derecha del aspirante, afirmó que todo se trata de una estrategia para enlodar a Petro, máxime cuando comenzó a rodar un audio en donde el narcotraficante conocido como ‘Marquitos Figueroa’ anuncia su respaldo a la propuesta del líder del Pacto Histórico y habla de un ‘perdón social’.

Le puede interesar: Grupos ilegales instrumentalizan niños para repartir panfletos en Chocó, denuncia el Gobierno

“En plena Semana Santa los diablos de la derecha son más diablos! Los Moreno que no tienen un voto están presos por Gustavo Petro. Asesino Figueroa pago por la derecha miente sobre Petro. Todos los presos, uribistas, hacen emboscadas y lo peor es que hay bobos que les creen”, sostuvo.

El abogado Miguel Ángel del Río, quien logró que Figueroa fuera condenado por la justicia, también habla de una estrategia para afectar la aspiración de Gustavo Petro.

“Quiero recordarles que logramos una condena en contra de Marquitos Figueroa por 40 años y he sido perseguido por su organización criminal. No me sorprende que este criminal esté buscando enlodar la campaña de Gustavo Petro. ¿Qué más se puede esperar de este asesino?”, se preguntó.

El candidato Gustavo Petro también se ha defendido de los señalamientos en su contra, diciendo que están tratando de igualarlo al expresidente Álvaro Uribe con su propuesta de ‘perdón social’, comparándolo con la amnistía general que en su momento propuso Álvaro Uribe Vélez.

Consulte aquí: El trino de Cabal en el que le lanza una pulla a Francia Márquez por recibir subsidios

“Para tratar de igualarnos a Uribe, el medio, se llevo por delante una de las organizaciones más importantes de derechos humanos del continente, reconocida internacionalmente y de origen religioso. La acusación la basó en supuestos anónimos. A Uribe lo acusan testigos reales”, sostuvo.

Todas estas revelaciones continúan generando polémica y otros sectores políticos ya han venido pidiendo las renuncia de Petro a su candidatura presidencial.