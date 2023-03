"He sido lapidado, culpado, incriminado y desprestigiado": Nicolás Petro en sesión de la Asamblea

El diputado atlanticense Nicolás Petro, altamente requerido por estos días como consecuencia de la polémica en la que ha sido involucrado, aprovechó la masiva asistencia de los medios de comunicación a la sesión ordinaria de la Asamblea departamental convocada para este martes para entregar declaraciones públicas, por primera vez, desde que estalló el escándalo.

Inició su intervención refiriéndose al "linchamiento social" del que afirma ser víctima.

"He sido lapidado, culpado, incriminado y desprestigiado en titulares de prensa, quienes han vulnerado mi derecho a la presunción de inocencia, a la opinión pública, a mis electores, al pueblo atlanticense y a los medios de comunicación", dijo el hijo del presidente.

"Me defenderé desde el plano legal de las acusaciones lanzadas en mi contra y solo ante los órganos pertinentes me referiré al respecto. Es allí donde ratificaré mi inocencia, demostrando que no he recibido dineros ni del narcotráfico ni de la corrupción, como lo han asegurado ante las especulaciones y mentiras que se han lanzado en mi contra en los últimos días", añadió el diputado Nicolás Petro.

"Me permito aclarar que no es cierto que tenga como propiedad, un pent house de 2.500' 000.000 de pesos. Tampoco es cierto que pague cifras elevadas de arriendo. Eso es falso. Tampoco es cierto que haya desaparecido o que haya abandonado el país refugiándome en México o Estados Unidos, como han asegurado en los últimos días", aseguró Petro.

"Nunca he estado desaparecido, he estado en mi lugar de residencia todo el tiempo. Ante las falsas insinuaciones de que los entes legales no me han podido notificar. Le refiero que hay términos legales. Mis extractos bancarios, los cuales fueron divulgados violando mi derecho a la intimidad, esto está debidamente justificado por pago de nómina, cesantías, vacaciones y demás derechos adquiridos como diputado de la Asamblea del Departamento del Atlántico", sostuvo.

De igual manera, se refirió a las supuestas amenazas de muerte que ha denunciado Day Vásquez, su ex esposa, a raíz de las declaraciones entregadas en su contra y pidió protección para ella.

"Solicito a la Fiscalía General de la Nación y a la Unidad Nacional de Protección, garantizar y reforzar la seguridad de mi ex pareja sentimental Daysuris del Carmen Vásquez, y que las denuncias que viene realizando en sus redes sociales se hagan con nombre propio. No puede quedar manto de duda sobre los responsables de hechos tan graves como la intimidación y las amenazas", añadió el diputado Nicolás Petro.

La sesión finalizó sobre las 11:30 de la mañana; sin embargo, Nicolás Petro abandonó el recinto antes de finalizar la jornada.