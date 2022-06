El pasado martes 28 de junio se llevó a cabo la entrega del informe por parte de la Comisión de la Verdad, en la cual, el párroco Francisco de Roux, quien es el presidente de la entidad creada desde la firma de los acuerdos de paz, afirmó que se escucharon a más de 30.000 víctimas del conflicto armado en Colombia.

A su vez, el sacerdote indicó que “escuchar a las víctimas nos ha sacudido brutalmente, ante las filas de niños y niñas que fueron llevados a la guerra (…) muchos de ellos fueron afros e indígenas; y, además, las miles de mujeres que fueron abusadas y humilladas”.

Asimismo, de Roux cuestionó a la sociedad por permitir, por omisión, todo el conflicto en el país, y señaló que, en ese momento, porque los colombianos permitieron que se cometieran tantas atrocidades por grupos ilegales al margen de la ley.

No obstante, una de las personas que salió en cuestionamiento a las palabras del presidente de la Comisión de la Verdad, fue la senadora María Fernanda Cabal quien en una entrevista con La FM aseveró que no tiene un dolor porque no llegó a sentir de cercal el secuestro o asesinato de un familiar.

Pero ella no fue la única que hizo repercusiones a las declaraciones del padre, ya que su hijo Juan José Lafaurie Cabal, envió un incendiario mensaje a través de su cuenta en Twitter, en el que aseguró que la invitación a la entrega del informe al presidente Duque, se hizo tan solo ocho días atrás, y que, de Roux, tenía conocimiento sobre la agenda del mandatario.

“Padre, usted invitó a Duque apenas hace ocho días a la entrega del informe final amañado, Duque le dijo que ya tenía una agenda programada y que por favor aplazara la entrega unas horas para el poder asistir”, mencionó Lafaurie, quien además añadió “Usted no accedió a la petición y procedió a mentir”.

Pero esto no paró allí, ya que continúo con sus ataques y le envió un frontal mensaje en el que lo señaló diciendo que está diciendo mentiras y que esto, lo acercan (al párroco) al infierno.

“Al padre de Roux su forma de pervertir la verdad, mentir, engañar, lavarle la cara a criminales y jugar con los 10 mandamientos de la ley de Dios lo acercan cada día más al infierno”, escribió.

Esto trajo una polémica entre usuarios de redes sociales quienes entraron en una controversia por las palabras empleadas por el joven, mientras personas con afinidad al sector político de derecha, defendieron el mensaje.