Morris expresó su preocupación por ser juzgado mediáticamente antes de garantizar su derecho al debido proceso, ya que las supuestas denuncias se han hecho públicas sin respetar la reserva que exige la ley.

“El cual establece un procedimiento interno, confidencial y efectivo. Yo me entero de estas supuestas denuncias por los medios de comunicación, hasta el momento yo no tengo copia de las mismas y desconozco de qué se me acusa, por lo tanto no sé de qué defenderme”, añadió.

Ante esta supuesta falta de garantías, Morris afirmó que está considerando la posibilidad de tomar acciones legales por la violación al debido proceso. Asegura estar dispuesto a cumplir con los requerimientos de la Ley 1010 de 2006, donde se abstiene de hablar a medios de comunicación por ahora.

“No saldré a los medios de comunicación porque no los convertiré en tribunales mediáticos, como quieren convertir este caso, precisamente para que prevalezca el espectáculo y no la justicia”, agregó.

El subgerente de RTVC, Hollman Morris advierte en su mensaje sobre la posible recurrencia de estas prácticas de supuestas falsas denuncias y por lo que hizo un llamado a la resistencia frente a la manipulación mediática.