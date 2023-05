Horacio Serpa: familia responde a Salvatore Mancuso

Rechazo total manifestó la familia del político santandereano, ya fallecido, Horacio Serpa, por las declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, en las cuales asegura que las autodefensas ayudaron al líder santandereano en las elecciones de 1998 a 2002.

Asegura la familia a través de un comunicado entregado a la opinión pública, que “Horacio Serpa fue un hombre, ciudadano y miembro de la familia honorable y ejemplar”, sostuvo.

Le puede interesar: Autodefensas pactaron con todos los grupos políticos de Córdoba: Salvatore Mancuso

Además, que en 1998, Horacio Serpa fue víctima de una campaña de desprestigio en la que lo calumniaron con supuestamente hacer parte de un grupo guerrillero. Indicaron que, uno a uno, los infundios fueron desmentidos.

Horacio José Serpa, hijo del líder santandereano, señaló: “para mí como familiar es desagradable y doloroso, que a los dos años de la muerte de mi padre, y de uno estar tranquilo, feliz y orgulloso al saber que mi padre fue un hombre honorable ejemplar, un caballero en política, ahora sale este señor Mancuso con estas declaraciones que a mi juicio son absurdas”.

Añadió que, “realmente las declaraciones que este señor entregan no tienen ninguna razón de ser, porque mi padre fue un político de centro izquierda, social demócrata que incluso en el año de 1998 en unas elecciones unos tipos le dijeron que era hasta guerrillero en una campaña presidencial es absurdo, porque siempre fue recordado como un político caballero, entonces porque razón los paramilitares deberían apoyar a mi padre eso no tiene ninguna razón de ser y lo más curioso porque, después de tanto tiempo y tantas declaraciones que ha dado Mancuso, precisamente se las guardó ahora que Serpa no se puede defender”.

Lea además:"Le exijo al cobarde asesino de Mancuso que muestre pruebas": Andrés Pastrana

Además, la familia asegura también en el comunicado que creen y apoyan el ejercicio de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), así como el esclarecimiento de la verdad.

“Nunca nos hemos opuesto a estos esfuerzos y confiamos en que el buen nombre y su honra serán reivindicados. El país conoce la verticalidad de Horacio Serpa en la lucha contra toda forma de violencia y su compromiso con la democracia”, apuntó.