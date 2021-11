Hoy el Gobierno no está en un camino exploratorio con el ELN: Alto Comisionado

El Alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo Gómez, descartó que el Gobierno esté en una etapa de exploración de negociaciones con el ELN. En ese sentido, el Gobierno ha reiterado que mientras no haya cese de actividades criminales, así como la liberación de las personas que permanecen secuestradas, no habrá ningún tipo de acercamiento.

Entre tanto, el presidente Iván Duque, aseguró que el mensaje que se ha dado en los últimos tres años al ELN "ha sido coherente", en respuesta al expresidente Juan Manuel Santos, quien (en medio de los actos conmemorativos de los cinco años del acuerdo de paz en la sede de la Justicia Especial para la Paz), mencionó que el actual Gobierno "avanza en diálogos exploratorios" con esa guerrilla.

Lea: Sacar las Farc de la lista negra incentivará a los narcoterroristas: senador de EE.UU, Marco Rubio

"La posición del Gobierno colombiano ha sido, es y será la misma en lo que tiene que ver con el ELN. Lo que hemos dicho es que cesen sus actividades criminales, que cesen el secuestro y las cosas por su nombre: que liberen a quienes tienen secuestrados. Segundo, que dejen de instalar minas antipersona, que cese el reclutamiento de menores y que cese la actividad en la cadena del narcotráfico", expresó Restrepo.

De acuerdo con el Alto Comisionado, "cuando eso ocurra existirá el camino que corresponde, de lo contrario, no hay ninguna vía de exploración frente al ELN", enfatizó.

De acuerdo con Restrepo Gómez, "cuando en el terreno se habla de gestiones humanitarias, eso de ninguna manera es paz, eso no ayuda a consolidar el anhelo de los colombianos, no sirven para nada frente a lo que son los caminos exploratorio. Eso no se puede confundir. Hoy el Gobierno colombiano no está en un camino exploratorio con el ELN y no lo está porque este grupo armado organizado al margen de la ley sigue realizando actividades delictivas".

Le puede interesar: Rodrigo Londoño envío un mensaje de perdón a las víctimas de las Farc

En las últimas horas el expresidente Juan Manuel Santos insistió en los micrófonos de RCN Radio que tiene conocimiento de causa y por ello volvió a asegurar que el Gobierno actual sí está adelantando acercamientos para un diálogo de paz con el ELN.