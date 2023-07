¿Hugo Aguilar tiene candidato para la Gobernación de Santander?

Hay incertidumbre y especulaciones en Santander, después que el exgobernador Hugo Aguilar y su hijo Luis José Aguilar compartieron en sus redes sociales las imágenes de Héctor Mantilla, candidato a la Gobernación, con el aval del partido de 'la U'.

En la región el giro político generó sorpresa, pues en caso de apoyar su candidatura se supone que Mantilla sería el próximo candidato de la casa Aguilar.

“Tomémonos en serio a Santander” dice el mensaje del video que compartió el coronel retirado, donde se evidencia un notorio apoyo a la campaña del exalcalde de Floridablanca.

Por su parte su hijo no tardó en también compartir un tuit con el rostro del aspirante y un mensaje que dice “Santander en grande”, dándole fuerza a la idea de que Mantilla podría ser el candidato de la familia Aguilar.

“Dije que el día que se definiera el apoyo a algún candidato lo haría público. Para mí la política no es de simples pasiones entre derecha o izquierda”, escribió Luis José Aguilar, esto en respuesta a las críticas que recibió en su cuenta de Twitter; pues fueron varios los internautas que rechazaron la decisión, ya que esperaban que el candidato de la familia fuera el exalcalde de Bucaramanga Fernando Vargas.

Aunque el anuncio no es oficial, el mensaje se hizo más fuerte después de los comentarios del hijo del exgobernador.

Por su parte, Mantilla respondió “nunca he hablado con él, yo soy un candidato independiente. No puedo responder si algunos familiares a ellos quieran adherirse a la campaña. Son bienvenidos todos los que quieran hacer parte de este frente común. No me hipoteco, ni vendo”.

Otros partidos políticos como 'Somos En Marcha' también le dio el aval a Héctor Mantilla para su aspiración a la Gobernación de Santander, quien de la mano hará campaña con Horacio José Serpa candidato a la Alcaldía de Bucaramanga.

Por su parte, Mauricio Aguilar Hurtado, hijo del coronel retirado y actual gobernador de los santandereanos, no se ha pronunciado sobre las especulaciones.