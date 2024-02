Humberto de la Calle dice que Iván Márquez no puede tener beneficios políticos

El Gobierno Nacional anunció hace algunos días el inicio de un proceso de paz con el grupo conocido como ‘Segunda Marquetalia’, de las disidencias de las Farc, el cual es comandado por alias ‘Iván Márquez’.

Los acercamientos con esta organización están orientados a “garantizar la vida y la seguridad de quienes se comprometan en él”, según señala un comunicado expedido por el alto comisionado de paz, Otty Patiño y el propio Márquez.

En medio de esta situación, el senador Humberto de la Calle, quien fue jefe del equipo negociador con las Farc en La Habana, advirtió que Iván Márquez no puede recibir ningún tipo de beneficio político y el único camino que le queda es el sometimiento a la justicia.

“Uno no puede ampliar el acuerdo cuando constitucionalmente lo que se ha dicho es que el que se someta a la no repetición se beneficia del acuerdo y el que se sale no. Luego, estrictamente desde el punto de vista legal, el señor Márquez quedaría en posibilidad del sometimiento, pero no de la utilización de las normas en el acuerdo”, señaló.

“Yo veo unos escollos y quedo atento a ver como el Gobierno y el señor Márquez van a superar esos escollos que son bastante visibles y contundentes”, añadió.

Dijo que la Constitución impide que quienes una vez gozaron de los beneficios de la justicia transicional y renunciaron a los mismos, puedan recibirlos nuevamente. “No puede una persona valerse de las ventajas del acuerdo y regresar a la toma de las armas, porque eso viola claramente el principio de no repetición y esos son normas vigentes de estatus constitucional”, indicó.

Humberto de la Calle cree que no hay nada que negociar con los miembros de las disidencias de las Farc, porque todo lo que debía pactarse en cuanto a su juzgamiento por los hechos cometidos en el marco del conflicto, ya se está aplicando.

“¿Qué es lo que se va a negociar después de cinco años en La Habana con el señor Márquez? ¿Qué es lo que se cree que queda faltando? Porque lo que sale en el comunicado es una retórica. Por ejemplo, en materia de justicia transicional ¿qué pasos que no se dieron en La Habana hay que dar ahora? Nosotros tuvimos el cuidado de que la justicia transicional se acomodara a la Corte Penal Internacional”, sostuvo.

Considera que cualquier beneficio para Iván Márquez, le daría mal ejemplo a los integrantes del partido Comunes que han venido cumpliendo a cabalidad con el acuerdo de paz.

“El efecto sobre la sociedad colombiana es muy malo, como así que el que dejó las armas, el que se saltó la cola del Transmilenio, finalmente es el que sale adelante, me parece desesperanzador para Rodrigo Londoño y el grupo que hoy constituye el partido Comunes, que celosamente ha venido cumpliendo el acuerdo, que dejaron las armas y que ahora se diga que hay otro que les va a salir adelante”, añadió.

El Gobierno Nacional no ha descartado la posibilidad de volver a presentar en el Congreso una ley de sometimiento que podría entregar las herramientas suficientes para la desmovilización de los miembros de las disidencias de las Farc.