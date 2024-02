Humberto de la Calle propone reunión tripartita tras diferencias de exFarc con la JEP

Los anteriores miembros del denominado Secretariado de las Farc firmaron una carta enviada al presidente Gustavo Petro en la que hacen serios cuestionamientos a algunas de las decisiones que ha venido tomando la Jurisdicción Especial para la Paz.

En la misiva, los directivos del partido Comunes advierten que se quieren apartar de estas determinaciones y posiblemente abandonar la JEP, por incumplimientos de ese tribunal.

Ante esto, el senador Humberto de la Calle, quien fue el jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos con la entonces guerrilla, propuso realizar una reunión tripartita en la que participen delegados de los exFarc, del Gobierno y de los magistrados de la jurisdicción, para buscar una solución.

Lea también: Nicolás Petro pidió declarar ilegal interrogatorio de la Fiscalía: Comisión de Acusación suspende diligencia

“Estuve mirando con mucho cuidado la carta de los miembros del Partido Comunes sobre las preocupaciones que tienen respecto de los máximos responsables, el tema de algunas amnistías, es decir lo que se deriva de la valoración del trabajo de la JEP.

“Yo creo que el mensaje es serio, hay unos problemas que tenemos que afrontar los colombianos, yo creo que una reunión tripartita entre el Estado colombiano, el Gobierno, los voceros de los firmantes de las extintas Farc y la JEP, que puede ser alrededor de ese mecanismo que se llama CSIVI, una reunión técnica, podría contribuir a aclarar estas circunstancias”, afirmó.

De la Calle asegura que el partido Comunes tiene razón al pedir que se examinen ciertas decisiones, pero lo más importante es buscar una solución aquí mismo, antes que acudir a organismos internacionales.

Le puede interesar: Presidente Petro le respondió a locutor que lo llamó “bandido y narcotraficante”

“Lo importante en este momento es que lo hagamos dentro de los resortes del Estado de Derecho colombiano, me parece que no es el momento de acudir a declaraciones unilaterales del Estado frente a Naciones Unidas, busquemos una solución aquí y me parece en todo caso que tiene razón Comunes en pedir que se examine una situación que termina siendo bastante delicada”, sostuvo.

La Jurisdicción Especial para la Paz advirtió que si los desmovilizados se retiran de la JEP, podrían perder los beneficios obtenidos gracias al proceso de paz.