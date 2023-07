Humberto de la Calle se juega su curul en el Consejo de Estado: demandas alegan doble militancia

El Consejo de Estado estudia tres demandas contra la elección de Humberto de la Calle como senador, pues las tres acciones solicitan que se anule el acto de elección alegando que el congresista incurrió en doble militancia.

Los tres procesos son por la misma falta pero con razones diferentes. La primera alega que De la Calle ejerce sus funciones, pese a no hacer parte del partido que le dio el aval, pues fue expulsado del partido Verde Oxígeno.

La segunda demanda tiene argumentos similares, pues señala que el demandado, cuando figuraba como senador electo ya había sido expulsado del movimiento dirigido por Ingrid Betancourt, por lo que al no hacer parte del partido que le dio el aval, no habría sido posible que se posesionara en el cargo.

Sobre estos dos procesos, cabe resaltar que, en abril, el movimiento político reintegró al congresista por orden del Consejo de Estado.

La tercera demanda alega que, durante la carrera presidencial, pese a que De la Calle hacía parte del partido Verde Oxígeno, que apoyó a Rodolfo Hernández como candidato, pero el congresista le apoyó públicamente a Sergio Fajardo, que fue el candidato elegido por la Coalición Verde Esperanza, por lo que el demandante en este proceso alega que no cumplió con la ley, pues habría un trino en el que el congresista expresa abiertamente su apoyo a Fajardo.

El senador respondió al primer y segundo proceso que, entre otras cosas, el hecho de no hacer parte del partido que le dio el aval corresponde a una decisión unilateral del movimiento, por lo que no tuvo participación en esta determinación y no sería procedente declarar doble militancia.

Sobre la tercer demanda, De la Calle explicó que no sería posible dar la razón al accionante porque la ley exige que los aspirantes al Congreso no pueden apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido y para el momento en que se realizó la publicación señalada, ya había sido elegido como senador.

Estos tres procesos son estudiados en la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la que el magistrado ponente, Luis Alberto Álvarez decidió emitir sentencia anticipada, por lo que De la Calle conocerá la decisión en las próximas semanas.