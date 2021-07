"Ilegalidad y de la traición": Caso de Gustavo Bolívar levanta ampolla en la oposición

Crece la polémica por el hecho insólito que se presentó en el Senado, luego de que Gustavo Bolívar perdiera la Segunda Vicepresidencia de la corporación con el voto en blanco y tuviera que repetirse la elección para este cargo dentro de la mesa directiva.

Ante esta situación, la Alianza Verde decidió postular al senador Iván Name que terminó siendo nombrado en ese cargo por la mayoría de los congresistas.

Sin embargo, este tema dejó nuevas y profundas heridas en la oposición entre los petristas y los verdes, porque las colectividades del Pacto Histórico lo consideraron como un acto de deslealtad.

El senador Bolívar anunció que presentará acciones legales y señaló a los senadores Angélica Lozano y Antonio Sanguino liderar una 'jugadita' para obtener ese puesto en la mesa directiva.

“No postulamos otro porque hay una cosa que se llama dignidad. Era decirle al Uribismo: ustedes no nos pueden venir a imponer la 2da Vice porque es de la oposición. Y nos retiramos aceptando la derrota. Uds prefirieron postular un verde, a sabiendas de la ilegalidad y de la traición”, indicó.

“Partido Verde y sus bodegas y contratistas mienten para justificar su oscura traición. Para no ser yo quien los y las desmienta, solo lean lo que dicen el vocero, un candidato presidencial y 2 congresistas de ese partido”, añadió.

Partido Verde y sus bodegas y contratistas mienten para justificar su oscura traición.

Este tema también dejó descontentos a algunos miembros de la Alianza Verde, como los senadores Jorge Londoño e Iván Marulanda y la representante Katherine Miranda.

“Me aparte de la decisión mayoritaria de la bancada de mi partido en el Senado y me retiré de la sesión. El estatuto de la oposición debe respetarse y es claro en establecer que el partido Verde no podía ocupar nuevamente la 2ª Vicepresidencia, sin el consenso”, dijo Londoño en su cuenta de Twitter.

La representante Miranda escribió: “el verde actuó mal, no hay excusas para justificar esta bajeza. Al verde no le correspondía asumir la Segunda Vicepresidencia, ya la había ocupado con Angélica y la ley es clara. No todo vale”.

Sin embargo, la senadora Angélica Lozano se defendió diciendo que su partido es una colectividad declarada de oposición y tenían el derecho de asumir ese cargo, luego de que los petristas decidieran no postular otro nombre para ocupar la Segunda Vicepresidencia.

Si no hubiesen postulado a Iván Name, ese cargo le hubiese correspondido a un partido independiente como Cambio Radical o el liberalismo, según certificó en ese momento el propio Secretario General.