Independencia frente al gobierno Petro: la petición de los congresistas al nuevo contralor

Luego de que Carlos Hernán Rodríguez fuera elegido como nuevo contralor general de la República, con el respaldo de todos los partidos políticos, los congresistas esperan que el nuevo funcionario sea independiente de las demás ramas del poder público, especialmente del Gobierno Nacional.

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, aseguró que Rodríguez tiene las mejores calidades para ocupar el cargo y afirma que es una coincidencia que él también tenga el respaldo del Pacto Histórico y de la administración de Gustavo Petro.

“Es un hombre íntegro y competente, todo eso que inventan de que pertenece a Abadía y Martínez eso no es cierto, es igual a lo que inventan de mí que es falso, siempre denigran de la gente cuando tiene una opción, él era la mejor opción y gracias a Dios yo creo que le dará independencia a la Contraloría así muchos lo pongan en duda”, sostuvo.

“La Contraloría no puede ser el bolsillo de gobiernos de turno, ni la protección de alcaldes y gobernadores que pertenecen a congresistas que han robado. Si no hay independencia, mejor que no haya Contraloría, el gran problema de Colombia es que todo se vuelve burocracia, puestos y tapen”, añadió.

El senador Alejandro Chacón, del Partido Liberal, indicó que el Congreso decidió escoger a la persona que mejor mérito tenía para ocupar el cargo, con el ánimo de garantizar una Contraloría independiente.

“Le pedimos que sea muy independiente, el hecho de que de todos los partidos lo estén acompañando demuestra que quien lo elige es el Congreso de la República para que guarde independencia en sus funciones tanto de la clase política como del Gobierno”, manifestó.

La representante Katherine Miranda dijo que la nueva Contraloría debe hacer las cosas distintas en la relación que siempre ha tenido esa entidad con el Gobierno Nacional.

“Esperamos total independencia del Gobierno Nacional, nosotros siempre hemos pedido que los entes de control sean independientes del Ejecutivo y del propio Legislativo. Venimos de Contralorías amangualadas con los gobiernos y esta Contraloría debe demostrar que es diferente”, señaló.

Carlos Hernán Rodríguez contó con el apoyo de prácticamente todos los congresistas, con algunas excepciones que votaron en blanco y otros que anunciaron demandas en contra del proceso de elección del contralor general de la República.