Influencer le regaló una piedra al presidente Duque ¿Cómo la entró a la Casa de Nariño?

El nombre de Andrea Romero Bretón se hizo viral en redes sociales en las últimas horas luego de su visita a la Casa de Nariño, a donde acudió como invitada a la conmemoración de la diversidad religiosa que hay en Colombia.

La adolescente, que es una influencer barranquillera de 16 años le regaló una piedra al presidente Iván Duque con el que llevó un mensaje fuerte, en medio de todo lo que ha sido la protesta social en el país.

"Que la próxima vez que un joven saque una piedra sea para construir una casa, un templo y no para destruir", fueron las palabras que Andrea le dijo al primer mandatario luego de entregarle una piedra.

Pero, ¿cómo logró la joven influencer ingresar este objeto al Palacio de Nariño donde se realiza un estricto protocolo de seguridad y requisa a los visitantes?.

Entre risas, Andrea cuenta la anéctoda de su ingreso y de cómo, según ella, se dio "gracias a Dios".

"Fue algo bastante complicado porque yo iba invitada como influencer y me habían dado el permiso para grabar mi contenido, pero después me dijeron que no, me tuvieron 10 minutos esperando para que me devolvieran mi celular, pero yo creo que fue la mano de Dios porque nadie se enteró de la piedra. Pasamos por mucha seguridad, rayos X, revisaron nuestro bolsos, pero no pasó nada e incluso, ya en el evento, cuando yo saco la piedra para entregarla, nadie dijo nada. Eso sin duda fue Dios respaldándome", anotó la joven.

Con emoción y sorpresa, el mandatario recibió el regalo y además basó su discurso en torno al particular regalo.

"Le dije que la tomara como un símbolo para construir el país que queremos, él me dio las gracias por mi liderazgo, me abrazó. Fue una bendición poder representar a los jóvenes cristianos y más que todo, a los jóvenes del país para dar esa paz que queremos en Colombia", señaló Andrea.

La influencer señaló que cuando conoció sobre su invitación a la conmemoración, pensó que quería hacerle un presente al primer mandatario, pero quería algo que trascendiera más allá de lo material.

"No fue algo planeado, junto con mi padre pensamos en darle algo que llevara un mensaje y parece loco regalar una piedra a un presidente y por eso quise romper el protocolo, romper esas barreras y me complace que lo haya aceptado", dijo finalmente la joven.