Informe de la Comisión de la Verdad es la plataforma política de Petro: María Fernanda Cabal

Algunos sectores políticos cuestionaron duramente en la plenaria del Senado el informe de la Comisión de la Verdad que fue entregado a la corporación por el padre Francisco de Roux, presidente de esa instancia.

El Centro Democrático afirmó que el documento está plagado de falsas verdades y omitió varios de los hechos violentos que protagonizaron los grupos armados ilegales.

La senadora María Fernanda Cabal afirmó que este informe está hecho a la medida de las tesis políticas del hoy presidente Gustavo Petro. “Lo único que hemos pedido aquí es justicia y la justicia va amarrada de la verdad, señor sacerdote Francisco de Roux”, señaló.

“Su informe es la plataforma política de Gustavo Petro, por eso usted envió una avanzada del señor Sánchez Beristain, una avanzada a pedirle a Europa y a pedirle a la ONU que no ayudarán más al Ejército de Colombia, cuando gracias a ellos tenemos libertad”, añadió Cabal.

La Congresista afirma que muchos episodios de los que fueron víctimas miembros de la sociedad civil, no quedaron incluidos en el informe presentado por la Comisión de la Verdad.

“Yo sí le critico su informe, me parece que fue hecho a propósito, inconfesable que simplemente los datos sean lo que sirve de referencia y no las causas. Los crímenes de guerra que se cometieron por parte de las guerrillas y especialmente con el método de reclutar niños a los que entrenaban en campamentos como si fueran de verano no lo vi, señor sacerdote Francisco de Roux”, manifestó.

Aseguró que las conclusiones emitidas por la Comisión de la Verdad sobre el conflicto armado en Colombia, no generarán reconciliación en el país.

“Esto no va a reconciliar porque la verdad no tiene dueño, cada uno es dueño de su dolor y todavía nos falta mucho. Nosotros si somos capaces de perdonar, de hecho lo hemos hecho, pero la impunidad que hoy se juega con el futuro de Colombia va a traer nuevas violencias”, manifestó.

La senadora Paloma Valencia había advertido que el informe de la Comisión de la Verdad es una versión de la izquierda que lo único que busca es legitimar la lucha armada en Colombia.