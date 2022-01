Ingrid Betancourt asegura que "no se arrodillará" a Venezuela ni a grupos armados ilegales

Ingrid Betancourt, quien este martes anunció su aspiración presidencial para las elecciones de este año 2022, entregó detalles de lo que será su campaña por la llamada "Coalición Centro Esperanza".

La excongresista, quien estuvo secuestrada por la guerrilla de las Farc entre los años 2002 y 2008, aseguró que no se le va arrodillar ni a las disidencias de las Farc ni los grupos armados ilegales, así como tampoco a Venezuela y su gobierno.

“Tenemos que parar esto. Lo primero que tenemos que hacer es que vamos a darle espacio a los que quieran dejar la violencia, pero no va a ser un espacio irrestricto y no nos vamos a arrodillar. No nos vamos a regalar, vamos a confrontar el delito yo creo que ya la recreación se acabó (...)", dijo, en diálogo con RCN Radio.

Betancourt precisó, en relación con los grupos armados ilegales y Venezuela, que va a "repensar la manera en como estamos manejando este tema. Quiero que tengamos mucha más presencia las fronteras, recordarles que tenemos un problema grave con Venezuela, no solamente porque no compartimos la misma ideología sino porque, adicionalmente, nos está llegando parte de los problemas y de su violencia. También el tráfico de armas".