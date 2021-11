Ingrid Betancourt y Humberto De la Calle respaldan cónclave propuesto por Juan Fernando Cristo

En esa línea, el precandidato presidencial Jorge Enrique Robledo también aceptó la reunión para la búsqueda de un consenso.

“Es correcta la propuesta de Juan Fernando Cristo de reunirnos para lograr acuerdos al Congreso y la presidencia en 2022. Sobre crear más empleo y riqueza, reducir la desigualdad, mejorar el ambiente y combatir la corrupción.Cuenten con que ahí estaré”.

También la senadora Angélica Lozano quien fue invitada junto con Carlos Amaya, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Carlos Fernando Galán, y Alejandro Gaviria confirmó su participación en el cónclave.

“Agendada Juan Fernando Cristo. En 2018 candidatos de centro y centro-izquierda cometieron costosos errores elementales. Corrigiendo, obtendremos un resultado distinto. Ahí estaré”.

Este lunes Juan Fernando Cristo en medio de su petición a un cónclave indicó que "no podemos cometer las equivocaciones del pasado. En el centro estamos quienes le apostamos a un cambio tranquilo para unir al país, no para seguir dividiéndolo. Quienes nos empeñamos en la búsqueda de acuerdos y en rescatar la palabra consenso. Quienes creemos que con liderazgo colectivo y no con caudillos y mesías podemos sacar a Colombia de la crisis en la que lo tiene el actual gobierno y su partido", puntualizó.