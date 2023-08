Inhabilidad de Rodolfo Hernández: candidato aseguró que no lo han notificado

El candidato a la Gobernación de Santander, Rodolfo Hernández, respondió frente a las recientes declaraciones de la procuradora Margarita Cabello quien aseguró que el aspirante ya acumula hasta tres sanciones.

Dada la situación, aumentaron las especulaciones de que esto le complicaría su campaña electoral en Santander, pues la jefe del ente de control habría manifestado en su momento que Hernández sería incluido en la lista de políticos inhabilitados.

Reiteró que se ha asesorado con abogados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH )para definir cómo alistar su defensa dado el momento que le sea notificada esta decisión. Mientras tanto aseguró que "no pueden suspender a personas elegidas por voto popular hasta que el Consejo de Estado no avale y estudie la resolución de la procuradora".



Con papel en mano, Hernández dijo que hasta el momento sigue habilitado como candidato a la Gobernación de Santander por su partido Liga de Gobernantes Anticorrupción.

"Primero hablan 'paja'. Hasta que no me notifiquen, tengo tiempo para presentar el recurso ante el Consejo de Estado y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estoy esperando que me notifiquen para defenderme", puntualizó.

Por lo pronto, el aspirante ya tiene ubicación en los tarjetones para los candidatos a la Gobernación. Y así como lo dijo con el aval de su propio partido político.

Aunque no han pasado más de tres días desde que la procuradora hizo el pronunciamiento, Hernández confía en que la Corte IDH lo guíe para defender su caso.

"La sanción afectaría sus derechos políticos a ser elegido y derechos políticos de los electores a elegirlo, se requiere un pronunciamiento jurisdiccional", explicó Julio César Ortiz, abogado del candidato.