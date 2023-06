Inminente hundimiento de proyecto de marihuana recreativa por falta de votos

Sin embargo, esto le dio un golpe mortal a la iniciativa, ya que la bancada de Cambio Radical anunció que no la apoyará porque haber dejado para el último día la votación de esta reforma, impide que la misma pueda modificada tal y como lo pedía la colectividad.

El senador Carlos Fernando Motoa dijo que “el Gobierno permitió que el quórum se desintegrara (…) pretenden conseguir las mayorías, pero Cambio Radical no participará del debate porque no podemos hacer absolutamente nada y no se le puede cambiar una sola coma a esta reforma constitucional”.

Por su parte, la oposición denunció que sintió una vulneración de sus derechos, luego de la ‘jugadita’ que se emprendió para dañar el quórum y tratar de votarlo este martes en último debate, acogiendo el texto aprobado en la Cámara de Representantes.

La senadora Paloma Valencia dijo que pese a esta estrategia, la iniciativa no tiene el respaldo de las mayorías. “Ya quedó claro que de todas maneras el proyecto se hunde porque Cambio Radical ya anunció que no lo va a votar y esperamos que esto no signifique una excusa para violentar el derecho de la oposición a poner el orden del día”, sostuvo.