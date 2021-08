El expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez reiteró que no reconoce a la Comisión de la Verdad ni tampoco a las instituciones que hacen parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que surgieron a raíz de los acuerdos de paz entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las Farc.

"Estas instituciones que surgieron de La Habana son ilegítimas" señaló Uribe Vélez durante la apertura del encuentro con el presidente de la Comisión de la Verdad, padre Francisco de Roux, que se realiza desde su residencia en Llano Grande (Antioquia).

Agregó además que, "no puedo aceptar la legitimidad de las instituciones del acuerdo de La Habana, porque eso fue rechazado en el plebiscito. No quiere decir que yo no aporte a la verdad".

Al mismo tiempo, dijo que respeta a las personas pero no reconoce ni a la Comisión de la Verdad, ni a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ni a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd), porque fueron creadas a raíz de la firma del acuerdo que consideró ilegítimo.

Al padre De Roux, le dijo: "usted sabe cuanto respeto ha habido por usted desde hace muchos años en esta familia y en mi persona, yo me refiero a la institución abstracta y me veo obligado a repetir, lo que siempre he dicho desde el día que el 'NO' ganó el plebiscito; nosotros quienes estábamos abanderando el 'NO', nunca pedimos que se cumpliera la palabra del Gobierno de entonces, sobre que no había acuerdo".

"Nosotros dijimos queremos la paz pero lo que queremos es un pacto que reforme los textos de La Habana", afirmó Uribe Vélez.

Uribe también señaló que los acuerdos se reformaron contrariando el Estado de Derecho, "no se enmendó con un proceso participativo ni con una reforma constitucional, ni con una ley de la República que habría sido muy cuestionable cualquier procedimiento distinto a la participación popular directa sino con una proposición".

Reiteró entonces que separa el respeto que siente por el padre Francisco de Roux y por los comisionados Lucía González y Leyner Palacios, quienes también participan del encuentro.