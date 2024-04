Intervención de Sanitas: senadores piden al Gobierno explicar si es una represalia

En el Congreso de la República crece el rechazo por la decisión del Gobierno Nacional de intervenir la EPS Sanitas y aseguran que eso podría perjudicar a los cerca de seis millones de usuarios que están afiliados a esa entidad.

Algunos insinúan que podría tratarse de una represalia por el inminente hundimiento de la reforma a la salud en su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado de la República.

El senador Mauricio Gómez Amín dijo: “yo no quiero pensar que es una coincidencia que está citada la Comisión Séptima para hundir la reforma a la salud, con la intervención de Sanitas, no quiero pensar que lo que no se logró con votos a las buenas, se quiera lograr a las malas con la intervención del actual sistema de salud”.

El senador Jota Pe Hernández dijo que la intervención de Sanitas es una decisión “dictatorial”, por cuenta de que la reforma a la salud no tiene posibilidades de salir adelante.

“El Gobierno tiene una meta con los presupuestos de la salud y las pensiones y su meta es apropiarse de esos dineros, mediante el trámite legislativo que ya no les salió o mediante estas posiciones dictatoriales, que es la que hoy evidenciamos en Colombia con esta intervención a Sanitas. Ya vieron que no les va a salir la reforma a la salud en la Comisión Séptima, entonces se van a las malas y terminan interviniendo a Sanitas que es una EPS querida por los colombianos”, indicó.

El senador Juan Pablo Gallo dijo que lo más importante es proteger a los pacientes de la EPS, que podrían quedar al garete.

“Nos tienen que preocupar los seis millones de colombianos afiliados a Sanitas que quedarán en el aire. El Gobierno debe garantizar la salud a todos los colombianos y no derrumbar un sistema por asuntos políticos. Quisiéramos creer que no se trata de una represalia por una reforma con grandes posibilidades de hundirse en el Senado”, añadió.

El senador Efraín Cepeda dijo que la difícil situación financiera de Sanitas se debe a que el Gobierno no ha girado los recursos necesarios para el funcionamiento de estas entidades.

“Yo no entraría a hacer juicios de valor, pero sí creo que la falta de giros de los recursos por parte del Gobierno Nacional es la que podría tener a Sanitas en una difícil situación financiera y solo hay que girarle los recursos y ella seguirá operando eficientemente como lo viene haciendo”, dijo.

El presidente Gustavo Petro explicó que la intervención de Sanitas tiene como propósito “salvar el sistema de salud”.