Investigadores reaccionan a nombramiento de Yesenia Olaya en MinCiencias

Oriunda de Tumaco, Nariño, tiene amplia experiencia como investigadora en el campo de los estudios afrolatinoamericanos y de educación inclusiva, actualmente se desempeña como viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento de MinCiencias.

Adicionalmente, durante su recorrido profesional, lideró la inclusión y formación académica de estudiantes de 26 países de América Latina, Estados Unidos y Europa, dentro de los que resalta líderes sociales, funcionarios públicos, estudiantes de grado y posgrado afrolatinoamericanos.

Lea también: Petro sale de un santista purasangre para dejar un liberal rebelde

En 2020 recibió el premio Fray Bernardino de Sahagún dentro del área de etnología y antropología, mención honorifica por las tesis doctoral "Vivir entre fronteras", adicionalmente integró la lista corta de preseleccionados para ser parte del Working Group of Experts on People of African Descent de las Naciones Unidas.