Invitación de Roy Barreras a Sergio Fajardo terminó en disputa

Este jueves a través de Twitter el senador y precandidato presidencial Roy Barreras, al responder un video publicado por el también precandidato presidencial Sergio Fajardo, invitó al líder político entrar en consulta con el Pacto Histórico destacando que temas como defensa de la paz, la solución dialogada de conflictos, la biodiversidad entre otros, los une.

“Yo también reitero mi invitación a Sergio Fajardo y a todos los que claramente somos oposición a este régimen de derecha insensible y fracasado: Desde mi posición en el Pacto Histórico creo en una sola consulta alternativa de Centro-Izquierda en Marzo sin vetos y sin miedos”, señaló el senador.

Sin embargo, en respuesta Fajardo contestó que “los une esos temas pero los separan y hay una discrepancia acerca de las formas y los principios de cómo entender y hacer política. Son los medios los que justifican el fin. No todo vale”, indicó.

Le puede interesar: Reforma que reduce vacaciones del Congreso ¿engavetada y en riesgo de hundirse?

Reacción que el senador Barreras refutó: “De acuerdo, no todo vale. No vale la legitimación del narcotráfico, ni los ojos cerrados frente al paramilitarismo y menos las complicidades, ni la tibieza frente al cambio real, ni la corrupción, sobre todo la megacorrupción disfrazada de megaproyectos. Me quedo con lo bueno suyo”.

Hecho que animó a Fajardo a que cuestionara por qué el senador lo invitó a una consulta y después termina recibiendo ataques en su contra.

“Roy, pero hace 2 horas me pedías que nos sentamos a conversar y ahora me atacas con mentiras y más mentiras. Confirmas mi mensaje. No coincidimos en lo fundamental y estás bien en donde estás”, escribió Fajardo.