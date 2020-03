Iván Cepeda dice no estar arrepentido de su defensa a Jesús Santrich

El senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro, dijo que no se arrepiente de haber defendido a Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias ‘Jesús Santrich’, quien después de ser señalado por actividades narcotráfico, se fugó en junio del año pasado para empezar con Iván Márquez a lo que ellos mismo llamaron la refundación de las Farc.

En entrevista con Juanpis González, el senador afirmó sobre la fuga de Santrich: “no me arrepiento de haberme opuesto a esa trampa judicial que se hizo para torpedear el proceso de paz. Cuando hay que asumir los costos de una posición hay que asumirlos y de eso no me arrepiento".

Sin embargo, indicó que no es de ninguna manera aceptable que Santrich se haya escapado “después de hacer semejante esfuerzo”, ya que según sus palabras, esa decisión le propinó un fuerte golpe a la paz.

Por otro lado, dijo que tiene la capacidad de sentarse a hablar con los miembros que se acogieron al proceso de paz sin ningún problema, a pesar de todos los señalamientos que les hacen de violaciones, masacres y narcotráfico.

En ese punto, insistió en que que para los colombianos es impostergable encontrar el perdón con el fin de reconciliar al país y lograr crear un futuro más ambicioso que olvide las heridas de la guerra.

Finalmente, en medio de la extensa conversación con Alejandro Riaño, aseguró que en caso de que en las presidenciales de 2022, se diera un escenario donde tuviera que elegir entre el senador Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático y el senador Gustavo Petro de la Colombia Humana, escogería a este último, porque tiene más afinidades políticas con él.

