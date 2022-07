Iván Duque llenó de elogios a Zapateiro y le recalcó "usted no participó en política"

El presidente Iván Duque, cierra el próximo 7 de agosto su ciclo como presidente de la República, que en su lugar tomará el líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro. Y con su salida, el general del Ejército Enrique Zapateiro, también anunció su retiro de la institución.

No obstante, en uno de los últimos actos públicos que realizaron el mandatario y el general, aprovecharon el momento para darse reconocimiento mutuo, donde dejaron en alto sus nombres días antes de abandonar sus cargos.

El primero en llenar de elogios, fue Zapateiro a Duque, quien le dijo que “No quiero alargarme señor presidente, quiero desearle larga vida (…) orar por usted porque tuve el privilegio de ser su comandante del Ejército por dos años y medio”.

Asimismo, el general enfatizó en la relación cercana que hubo entre ellos y señaló “Me siento orgulloso porque aprendí de una persona madura. Tengo enseñanzas claras de un conductor político, de un hermano, de un amigo, de una persona que les dio a los generales, lo que una persona le puede dar a un ser humano, que es su tiempo”.

En ese momento, Duque agradeció las palabras del militar, y también aprovechó para felicitar a Zapateiro por sus servicios dentro del Ejército “usted es un gran soldado, se lo quiero reconocer hoy y siempre, porque a usted le ha tocado enfrentar múltiples ataques, como decía alguien “no es que el general Zapateiro, participa en política”, eso, no es así”.

Así las cosas, Duque se refirió a la controversia que se generó en redes sociales, durante las campañas previas a las elecciones presidenciales en las que Zapateiro envió un contundente mensaje al ahora presidente electo, y ante esto Duque resaltó “Usted no ha participado en política, tanto usted como las Fuerza Militares, son apolíticas, pero esto no quiere decir que no sea indiferentes, sino que son los bastiones, los protectores y garantes de la estabilidad institucional. Así es la labor de los soldados”.

Estas declaraciones se dieron durante un evento público que se llevó a cabo en Cicuco (Bolívar), en el que además participaron otros miembros del Ejército, el ministro del Interior, y varios habitantes del municipio.