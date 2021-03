Iván Duque recordó que su mandato va hasta el 7 de agosto de 2022

El presidente Iván Duque, de manera indirecta, le habría salido al paso a las propuestas que se estarían dando, desde algunos sectores de alargar el periodo presidencial y de congresistas por dos años más, con el fin de que las elecciones se unifiquen y así los gobiernos locales no vean afectados sus mandatos por los tiempos de Ley de Garantías y empalmes, donde tienen una serie de restricciones.

La propuesta de unificar los periodos del presidente de la República, alcaldes y gobernadores de todo el país fue retomada por la Federación Nacional de Municipios y cuenta con el respaldo de la Federación Nacional de Departamentos, y estaría tomando fuerza entre partidos políticos.

“Hasta el último día de mi gobierno, el 7 de agosto del año 2022, me tendrán a su lado en los territorios y no en los escritorios; me tendrán con ustedes construyendo agenda, trabajando y resolviendo, buscando opciones y demostrando que este país se construye desde los territorios, porque es donde están las grandes necesidades de nuestro país”, fueron las declaraciones del mandatario.

Pese a que desde algunos sectores han pedido que el presidente Duque manifieste si está interesado o no en esta propuesta, el mandatario no se ha referido al tema. No obstante, este tipo de declaraciones podrían considerarse -de manera indirecta- como una respuesta frente al tema por parte del Jefe de Estado.

Otra de las razones que se han manifestado para impulsar esta iniciativa es por el alto costo que tendría para el país llevar a cabo las elecciones, debido a la crisis derivada de de la pandemia del coronavirus.