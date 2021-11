Iván Duque sancionará Ley de Presupuesto General pese a tutela

"La petición fue hecha por alcaldes y gobernadores que se han visto afectados por la pandemia", expresó el presidente Duque, quien enfatizó en que no se está yendo en contra de las decisiones del juez "ya que esto es un Estado Derecho, donde las decisiones son apelables".

De acuerdo con el mandatario, "no solamente nosotros cumpliremos el papel que nos corresponde, sino que hay entes territoriales que harán lo mismo y tengo entendido que el Congreso de la República también; entonces un juez de la República no puede decirle a un Presidente qué debe objetar o qué no, porque eso sería violar la Constitución colombiana".