Iván Name advierte al Gobierno: el Congreso será un filtro para las leyes que no sean convenientes

Luego de haber sido elegido como nuevo presidente del Congreso de la República, el senador Iván Name envió un mensaje contundente sobre lo que será el trámite de las reformas sociales del Gobierno Nacional.

Según Name, los proyectos tendrían ajustes y muy seguramente no serían aprobados tal y como sean propuestos por la administración del presidente Gustavo Petro.

El dirigente político aseguró que debe existir una concertación con el Ejecutivo y todas las ramas del poder público, para trabajar de la mano por el bienestar de todos los ciudadanos.

“Los retos son la continuación del estudio de las reformas propuestas por el Gobierno, de los proyectos que presentan los senadores y sobre todo una conversión suficiente de los parámetros en que nos vamos a entender para que sea en armonía, en el respeto de las dignidades que representa el Congreso, el Gobierno y las cortes”, indicó.

Añadió que el propósito es “que todos podamos trabajar de forma cohesionada en búsqueda del mejor entendimiento para que ajustemos, porque las reformas son propuestas que el Congreso estudia y las aprueba o no, de acuerdo a las conveniencias del país”.

Iván Name advirtió que las propuestas legislativas del Gobierno y de los partidos políticos tendrán que estudiarse a fondo y sentencia que el Congreso de la República no será un notario, sino un filtro para aquellas leyes que no sean convenientes para el país.

“Todas las propuestas que vienen al Congreso deben tener un estudio y un análisis y un ajuste de las propuestas de acuerdo a los debates, iniciativas y a los consensos a los que lleguemos entre todos, porque este es un tiempo en que tendremos al ciudadano vinculado al Congreso haciendo propuestas a través de los canales institucionales”, dijo.

“Abriremos unos canales de participación ciudadana que refuercen nuestros estudios y análisis, para enriquecer las reformas, las propuestas, los proyectos de ley, todo lo que hace un parlamento, que no solo es una fábrica de leyes, es un filtro para las leyes que no sean convenientes”, sentenció Name.

Anunció que en los próximos días se reunirá con el presidente Gustavo Petro, porque está convencido que el país requiere de una reinstitucionalización.

“Haré la primera visita al presidente de la República para disponer del itinerario y el mejor camino del entendimiento de todas las ramas del poder público y también visitaré al poder judicial para que entre todos busquemos una mejor nación”, sostuvo.

El Gobierno tiene previsto seguir impulsando el trámite de la reforma pensional y la reforma a la salud y volver a radicar el proyecto de reforma laboral en los próximos días.