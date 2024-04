Iván Name: "Al Congreso no le pesa una soga en el cuello del presidencialismo"

El presidente del Senado, Iván Name se refirió a la polémica suscitada por la suspensión del debate a la reforma pensional como protesta a lo que él llamó el desprecio del presidente Gustavo Petro hacia el Congreso.

El senador dijo que no fue una maniobra dilatoria, ya que el próximo lunes el primer punto en el orden del día será la reforma pensional, pero que no permitirá ningún insulto presidencial.

"El presidente Petro debe dar un ejemplo de respeto a la autonomía, al Congreso, a la institucionalidad y a la democracia, que es lo que en señal de protesta ayer, levantando la sesión plenaria, quise evidenciar, pedimos respeto, dignidad, queremos democracia y libertad y no queremos estar atados como si fuéramos unos esclavos o participantes de la voluntad presidencial. Quiero reiterar lo que dije el día que me posesioné y me eligieron, insólitamente, porque seguramente muchos se sorprendieron, al Congreso de la República no le pesa una soga en el cuello del presidencialismo", dijo el Congresista.

Las declaraciones las dio Name desde la Universidad San Buenaventura en Cali en el marco de la Audiencia pública sobre regiones autonómicas, allí manifestó que, mientras él esté de presidente del Senado, las reformas no serán fruto del capricho.

"Así que la voz de los cínicos como el señor Gustavo Bolívar, a quien voy a denunciar por participación en política, que quieren incendiar el país, esos son los incendiarios realmente y los funcionarios que hoy depredan el gobierno y también los voy a enfrentar porque no voy a aceptar que la voz del cínico sea el que esté categorizando nuestra actividad, señalándola cuando en realidad hemos tenido toda la buena voluntad, disposición y la intención y los hechos son los que demuestran que el congreso ha estado sesionando para poder decidir las reformas que ha propuesto el gobierno", dijo Name.

Sobre el anuncio de denuncia en contra del director del Departamento de Prosperidad Social, Iván Name agregó que Bolívar está "haciendo la repartida de todos los recursos que tiene el DPS, seguramente eso tendrá también que explicarlo".