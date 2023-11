Iván Name lanza pullas a Petro y exige respeto por el Congreso

El director del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, había advertido al Gobierno sobre la posibilidad de irse a la independencia, lo que provocó una dura respuesta del mandatario Gustavo Petro que los tildó de tener una corriente “neoliberal a lo Milei”.

Esta declaración del jefe de Estado hizo que el presidente del Congreso, Iván Name, exigiera respeto por las diferentes bancadas y cada una de sus directivas.

Dijo que este tipo de afirmaciones, producto de la “soberbia y un ánimo despótico”, no contribuyen a que haya un buen ánimo en la concertación de las iniciativas que se deben tramitar para mejorar el país.

“El Congreso necesita y exige ser respetado y no contribuye mucho al trámite de unas reformas que el Gobierno califique de anacrónico o progresista una actitud de una bancada o de un congresista particularmente, así no se construye, así con la soberbia y con un ánimo despótico y con ese tipo de señalamientos que se hacen, es que se destruye lo que se puede avanzar”, señaló.

“Yo recomiendo al Gobierno tener una actitud mucho más prudente, serena, para que podamos aproximarnos en los conceptos y propuestas tanto del Gobierno como del Congreso”, manifestó.

Name afirmó que ya no se cuenta con el tiempo suficiente para tramitar todas las reformas que está proponiendo el Gobierno Nacional, pero insiste en que son los legisladores los que deben analizar la conveniencia o no de las mismas.

“En el caso de las que estamos tramitando hoy tienen toda la oportunidad de ir siendo mejoradas para ser convenidas y acordadas o de lo contrario no serán aprobadas. Estamos a dos semanas de cerrar y ya no cuentan tiempo suficiente para que podamos avanzar en ellas pero en sí creo es que el detenido y minucioso análisis permite acertar para ser lo más conveniente”, sostuvo.

El presidente del Congreso dijo que seguirán con la disposición de estudiar las propuestas legislativas que el Gobierno lleve a su consideración.