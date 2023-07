Nuevo mensaje del presidente del Congreso al Gobierno Petro: las reformas no saldrán como entraron

El presidente del Congreso, Iván Name, se volvió a referir al trámite de las reformas que tramita el Gobierno Nacional y le envió un nuevo mensaje a la administración del presidente Gustavo Petro sobre estas iniciativas.

Name dijo que todos los sectores políticos tienen plenas garantías bajo su mando, pero advierte que las propuestas legislativas no saldrán aprobadas tal y como el Ejecutivo las presentó.

“Al Gobierno le digo que estamos aquí para construir, estamos en la búsqueda de las reformas que necesite un Estado, porque este no puede ser una foto, no puede ortodoxa ese en el tiempo, uno que tiene que evolucionar”, señaló.

“Lo que pasa es que las reformas no salen como entran. Las estudiamos y las proyectamos hacia la nación como más convienen en el libre debate de las propuestas y en las conclusiones democráticas, porque lo mejor que se ha inventado es la democracia”, añadió.

Afirmó que el Congreso de la República continuará trabajando para que las reformas sean una realidad. “Hay todas las garantías para que las reformas sean una realidad de acuerdo a cómo el Congreso de la República las estudie y las pueda tramitar”, dijo.

Asimismo, el presidente del Congreso envió un mensaje de tranquilidad sobre el cumplimiento de los acuerdos para la conformación de las mesas directivas. Dejó claro que su elección como cabeza del Senado no se dio en medio del incumplimiento de los compromisos hechos entre los partidos.

“Quiero enviar un saludo a esa ratificación de los acuerdos. A mi no me eligieron rompiendo los acuerdos, los acuerdos se hicieron entre los partidos y a mi me eligieron como miembros del partido al que le correspondía el momento de dirigir el Congreso”, manifestó.

El Gobierno Nacional impulsará las reformas laboral, pensional y de salud este semestre y está tratando de recomponer la coalición para lograr la aprobación de las mismas.