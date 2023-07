Iván Name manifestó a Petro que "el Congreso no es solamente una fábrica de leyes"

En la Casa de Nariño el presidente Gustavo Petro recibió al nuevo presidente del Senado, Iván Name, para hablar puntualmente del trámite de las reformas en el Congreso, en momentos en los que hubo molestias al interior del Gobierno por el fracaso en la elección de la senadora Angélica Lozano.

“Tenemos el trámite de las reformas que hoy algunas están haciendo tránsito y otras habrán de llegar, como la reforma de la ley de servicios públicos, como la reforma a la educación y tenemos en tránsito la reforma pensional que ha avanzado y estamos en el análisis de la reforma a la salud en la Cámara Baja y la reforma laboral, todas muy convenientes para la revisión de las instituciones”, dijo Name.

La nueva cabeza del Senado dijo que “aquí no hay una posición extrema de nadie, ni de los que no quieren las reformas, ni de los que la quieren de cualquier manera (...) estará en saber armonizar la necesidad de los ajustes con la prudencia de los mismos para que preservemos la institucionalidad en el entendimiento de que se necesitan ajustes porque la vida de una sociedad no es una foto y por supuesto tampoco puede ser un criterio de necesario desconocimiento a lo que hemos avanzado”.

¿Le pondrían acelerador entonces a las reformas que presenta el Gobierno?, frente a ese cuestionamiento, Name dijo que "no se trata de acelerador o freno, se trata del tránsito que deben tener las leyes detenidas y minuciosamente analizadas".

"El Congreso no es solamente una fábrica de leyes, es también una instancia de la democracia para que lo que no convenga no salga pero tenemos el entendimiento y la disposición de que salgan las reformas propuestas por el Gobierno y propuestas por el Congreso", añadió.

Finalmente dijo que el legislativo "no solamente analiza las reformas del Gobierno sino sus propias propuestas internas para que sea lo que convenga, lo que haya de salir en los convenios, en el trámite y en el análisis de las leyes que estoy seguro que marcarán una ruta positiva para el país".