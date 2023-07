Iván Name, nuevo presidente del Congreso, ¿poco afín al gobierno Petro?

Los senadores de la República tomaron la decisión y eligieron como su presidente a Iván Name, quien venció 54 a 50 a la senadora Angélica Lozano este 20 de julio en la instalación del Congreso, que contó con la participación del presidente Gustavo Petro.

El nuevo presidente del Congreso de la República fue respaldado por la mayoría de las colectividades, al considerar que ofrecía más garantías.

A esto se le sumó, además, el mensaje que dio en su intervención, donde aseguró que el Senado no será un apéndice del Gobierno Nacional.

“Angélica Lozano es una mujer grande y admirable y que representa una opción válida, legítima y atrayente, pero yo represento a un Parlamento al que no le pesa la soga en el cuello del presidencialismo, aquí se define la dignidad del Senado para elegir al presidente del Congreso, aquí no van a elegir los palacios, va a elegir el Capitolio”, aseguró Name.

Asimismo, no se impondrá un modelo de tiempo límite mientras esté en la presidencia del Congreso, pues quiere que “los senadores hablen”.

¿Quién es Iván Name, el nuevo presidente del Senado?

Iván Name es un abogado de Barranquilla que fue elegido como diputado a la Asamblea de Cundinamarca, para luego ser representante a la Cámara por Bogotá dos veces.

Cabe destacar que, mientras se realizó la Constitución Política de 1991, fue uno de los intervinientes de los cambios que se le hicieron.

Ya en la década de los 90, fue concejal de Bogotá y lideró varios cambios de movilidad y desarrollo urbano.

Así las cosas, el senador se subió al bus del partido Verde en 2010, cuando acompañó a Antanas Mockus en su postulación presidencial y desde entonces se ha mantenido durante cuatro periodos.

No hay que olvidar que el ahora presidente del Senado tuvo gran apoyo del clan Name, que tiene gran poder en la bancada costeña, pues desde hace siete periodos son asistentes de congresistas y están repartidos en diferentes sectores tanto de derecha, centro e izquierda.

De acuerdo con el portal Cuestión Pública, Name Vásquez tiene una gran red de apoyo entre sus familiares que inició con algunos cargos en las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) y que ha llegado a estar cerca del Gobierno Petro y en la que han participado hermanos, hijos y hasta la madre del presidente del Senado.

Entre los familiares que se destacan están Patricia Name Vásquez, hermana del senador, quien en 2008 fue miembro de la UTL del representante Jorge Julián Silva por el partido Apertura Liberal; Leonidas Name Gómez, sobrino de Iván Name y quien asesoró a la representante Ana Cristina Paz en 2015; asimismo, se encuentra Darío Alberto Name Násquez, hermano del ahora presidente del Senado, quien también hizo parte de la UTL de Raymundo Elías Méndez por el partido de La U, entre otros.