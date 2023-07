Iván Name se reuniría esta semana con Petro: le pedirá no convocar más marchas

Tras haber asumido como nuevo presidente del Congreso de la República, el senador Iván Name anunció que esta semana buscará reunirse con el mandatario Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

Según Name, el propósito de la reunión será lograr acuerdos sobre el trámite de la agenda legislativa que el Gobierno Nacional y los partidos impulsarán en este nuevo periodo de sesiones que comenzó el pasado 20 julio.

Le puede interesar: El ministro del Interior es un líder tradicional derrotado: Iván Name

“Para poder visitarlo y recibir sus ideas sobre cómo debemos darle marcha y aceleración, dentro de los márgenes del debate, a las propuestas del Gobierno al lado de las propuestas del Congreso”, indicó.

“La primera labor del Parlamento es ser fiel de la balanza de la democracia para el equilibrio de los poderes. Por eso quiero emitir un mensaje a las cortes, a los jueces, para que todos marchemos con tranquilidad, sin sustos, nada nos puede generar miedo porque las instituciones están por encima de las individualidades”, añadió.

Durante el encuentro, Name también le pedirá al presidente Petro que no sigan convocando más movilizaciones en el país, ya que eso podría generar hechos de violencia en las calles.

“Yo creo en la respetabilidad del señor presidente de Colombia y mientras yo esté en este Parlamento defenderé con la vida la institucionalidad y dentro de ella a nuestro presidente, nuestras cortes, a nuestro Parlamento. Pero el llamamiento que sí hago es que no sigamos convocando de manera inconveniente a nuestro pueblo a las calles, en una calle bloqueada, en una chispa, unos muertos y entramos a una guerra civil, las guerras civiles empiezan así”, dijo.

Consulte aquí: Iván Name advierte al Gobierno: el Congreso será un filtro para las leyes que no sean convenientes

El presidente del Congreso dijo que es en el Capitolio Nacional en donde se deben defender las reformas que se están tramitando, sin que ello signifique incitar a la ciudadanía a que salga a marchas para ejercer presiones sobre los sectores políticos.

“Yo llamo a una responsabilidad a todos y no solo me refiero a la convocatoria que hace el Gobierno. Aquí es donde defendemos y tramitamos las reformas y de aquí saldrán las leyes que convengan a Colombia y no saldrán las que no convengan, porque aquí no tenemos que aprobar lo que nos digan, lo que nos propongan, aquí aprobaremos lo que podamos convenir y que favorece al país”, añadió.

Iván Name está convencido de que se necesitan las reformas sociales, pero advirtió que las mismas deben ser producto de un consenso y no de una imposición por parte del Gobierno Nacional.