Transmilenio anunció que durante unos días las sanciones por no usar tapabocas serán pedagógicas.

El presidente de la República, Iván Duque, llamó la atención a quienes no están cumpliendo con las medidas de autocuidado y distanciamiento social. Dijo que muchos no están usando el tapabocas, ni cumpliendo con el aislamiento preventivo obligatorio.

“Eso significa que aquí nadie puede jugar a ser el vivo del juego; si queremos ser vivos y no usar el tapabocas fallamos, si queremos ser vivos y no cumplir con el distanciamiento físico fallamos, si queremos ser vivos tratando de no cumplir el aislamiento por desafiantes, fallamos”.

Lea también: En julio iniciarán las rutas piloto para reactivar los vuelos nacionales

Y es que Duque aseguró que el comportamiento de cada ciudadano es fundamental en la nueva etapa que enfrenta el país, y donde la reactivación económica obligará a que muchas personas tengan que salir a la calle.

“No no tengo duda de que el año 2020, para todos nosotros, no debe significar un momento de dolor, sino la gran reinvención. Decían algunos, la gran ‘reseteada’. Y ‘reseteada’ no es volver a empezar de cero, sino es empezar mejor”, afirmó.

El jefe de Estado también dijo que esta deberá ser la generación que pasará a la historia “porque logró sacar el país adelante, en medio de las circunstancias de la pandemia”.

Indicó: “estoy seguro de que tenemos que dejar para nuestras memorias, las de nuestros hijos, las de nuestros nietos, no qué tan difícil ha sido esto, sino qué tan resilientes seremos para reinventarnos en una sociedad que necesita ser más humana, más consciente, más valoradora de la naturaleza”.

Lea también: Más de 17.000 mercados ha recibido población más vulnerable de Kennedy en Bogotá

En ese sentido, recalcó que el país y el mundo tendrán que convivir con la pandemia del coronavirus, “y convivir con ella significa ganarle con inteligencia colectiva, con colaboración colectiva, con pasión colectiva y con el amor colectivo por lo que es este país”.