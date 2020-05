La ministra del Interior, Alicia Arango, acompañó este viernes al presidente Iván Duque en una nueva alocución en la que le contó al país como se está avanzando en la reapertura económica, en medio de la crisis que se vive por el coronavirus.

La ministra Arango les ‘jaló las orejas’ a algunos alcaldes que están emitiendo medidas sin autorización y a otros que han permitido la reapertura de establecimientos de entretenimiento.

“Sobre los municipios sin afectación de COVID-19, hoy tenemos 438 municipios y hemos ya dado 216 autorizaciones”, informó.

Y añadió: “Les recuerdo que ya hubo un fallo contra un alcalde porque sacó un decreto y no lo consultó con el Ministerio del Interior, así que para evitar ese tipo de problemas les pido el favor que se sigan comunicando con nosotros”.

Dijo además que pese a que varias localidades que están libres de COVID han logrado tener permiso para reabrir su economía, algunos sitios todavía no pueden funcionar.

“Les quiero decir a los alcaldes en donde se está dinamizando su economía municipal que por favor, no se pueden abrir bares, no se pueden abrir sitios de entretenimiento, ni casinos, ni terminales de juegos. Hemos tenido problemas en dos o tres municipios porque ha habido confusión y han abierto algunos bares o sitios de entretenimiento y eso no se puede hacer”, indicó.

También les recordó que los municipios no COVID, si bien podrán activar su economía interna, las fronteras deberán permanecer cerradas y nadie podrá entrar o salir de la localidad.

Medidas para Amazonas y Cartagena

La ministra del Interior también reiteró que el Gobierno Nacional está tomando medidas especiales en el departamento de Amazonas y en la ciudad de Cartagena, que han presentado altos índices de contagio y que serán muy estrictos en su aplicación.

Para la capital de Bolívar, la ministra Alicia Arango reiteró que el principal mercado de la ciudad permanecerá parcialmente cerrado.

“El mercado de Bazurto, que es el sitio de mayor contagio de Cartagena, se va cerrar para actividades comerciales al por menor, se conservarán las actividades al por mayor por los temas de abastecimiento”, manifestó.

Sin embargo, anunció que algunas actividades económicas podrán permanecer abiertas si se cumplen todos los protocolos de bioseguridad.

“El Ministerio de Salud permitió que se mantuvieran las actividades de manufactura, producción y construcción que estaban autorizadas hasta la fecha, siempre y cuando se cumplan los estrictos protocolos de seguridad. Se hará una revisión el 5 de junio para evaluar si las medidas sirven, si se tienen que ajustar o podemos seguir adelante abriendo otros sectores del economía de Cartagena”, anunció.

Frente al departamento de Amazonas, dijo que el Gobierno Nacional será muy estricto en que se respete la cuarentena. “Vamos a ser muy estrictos en el tema del aislamiento preventivo obligatorio en Amazonas, porque si no, no tenemos forma de salir adelante”, manifestó.

Sobre los mercados, la ministra Arango indicó que ya se han repartido estas ayudas a alrededor de 622.000 familias vulnerables, que son beneficiarias del programa “Colombia está Contigo”.