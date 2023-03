"Jamás hemos hablado de cupos", Alfonso Prada sobre denuncia de exesposa de Nicolás Petro

El ministro del Interior, Alfonso Prada, respondió a la polémica generada por su supuesta cercanía y encuentros con el hijo del presidente, Nicolás Petro.

El funcionario reconoció que lo conoció durante la campaña, pero que no le ha entregado ninguna hoja de vida. “Me he reunido dos veces con él, fundamentalmente el año pasado tuve dos reuniones con él, jamás me ha entregado una hoja de vida para que le nombre una persona, jamás hemos hablado de cupos de nada porque en mí lenguaje no existe la palabra cupos en el ministerio. Yo no entrego cupos", respondió Prada.

Dijo conocer a Nicolás Petro durante la campaña. "Recuerden que yo fui jefe de debate. Nicolás trabajó allá y me acompañó en distintos escenarios. Mi relación con él, es solamente en ese nivel: verlo como uno de los dirigentes del Atlántico. Jamás hemos hablado de cupos de nada, porque en mi lenguaje no existe esa palabra", puntualizó.

A lo anterior, el portavoz del Gobierno dijo que el presidente, en un consejo de ministros, a inicios del mes de febrero, los alertó de las posibles reuniones que estaba adelantado su hijo y varios de sus ministros.

“El 2 de febrero, una vez terminado un Consejo de Ministros (...) el presidente nos dio estricta orden a los ministros de Estado, a todos los miembros del gabinete, que tuviéramos un comportamiento doblemente estricto con su familia, que no aceptáramos precisamente ningún tipo de tráfico de influencias, ni ningún tipo de intermediación en asuntos que tuviera que ver con la ejecución de asuntos del Gobierno nacional", agregó Prada.

La respuesta del ministro se da luego de conocerse un chat entre Day Vásquez y Nicolás Petro en los que se mencionan, entre otros, al propio Prada. "Prada me dio diez cupos (...). Tres los voy a dar para Ciénaga, uno para ayudar a mi mamá, uno para ti y cinco para el tema político de Barranquilla".

Frente a ese tema, el portavoz del Gobierno fue enfático en señalar en que si hay alguna indelicadeza debe ser investigada por las autoridades.