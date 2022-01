A través de su cuenta en la red social Twitter, la jefe de Gabinete del Gobierno Nacional, María Paula Correa, publicó un comunicado en el que asegura que habrá cero tolerancia para quien utilice su cargo para favorecerse.

El pronunciamiento de la funcionaria gubernamental se da en relación a la polémica suscitada tras la desvinculación de su cargo de su asesor Andrés Mayorquín, quien es investigado por supuestamente, junto a su esposa, utilizar su cargo para obtener millonarios contratos con diferentes entidades del Estado.

En el comunicado la Jefe de Gabinete explicó cómo conoció al polémico asesor Andrés Mayorquín y detalló las funciones que su ahora exasesor desempeñaba bajo su mando.

“Conocí a Andrés Mayorquín en el año 2019 por su trabajo previo en el Congreso de la República. Cómo uno de los funcionarios de la jefatura de gabinete, sus principales funciones eran el seguimiento a los diferentes proyectos de ley de iniciativa gubernamental, así como el relacionamiento entre la presidencia y las demás entidades del Gobierno Nacional en asuntos legislativos. Durante su tiempo como asesor de la jefatura de gabinete cumplió sus funciones con responsabilidad”, dijo Correa.

La funcionaria, igualmente se pronunció sobre los contratos que habría obtenido Mayorquín valiéndose de su puesto como funcionario del Gobierno.

“Con respecto a la información sobre los contratos que tuvo su cónyuge durante los años 2020 y 2021, me permito informar que no tenía conocimiento sobre ninguno de ellos y en ningún momento me pidió interceder ante ninguna entidad para contrato alguno. Confío en la buena fe de quienes trabajan dentro de mi equipo y rechazo de manera contundente cualquier conducta que falta los más altos estándares éticos, que debemos tener todos los funcionarios públicos, cero tolerancia con quien utilice su cargo para favorecerse”, escribió la Jefe de Gabinete.

Finalmente María Paula Correa aseguró que tanto el ahora exfuncionario, así como su esposa, deberán responder por los contratos que obtuvieron.

“El señor Andrés Mayorquín y su cónyuge deberán dar todas las explicaciones sobre los contratos que se encontraban en cabeza de ella”, dice finalmente el comunicado.