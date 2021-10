“JEP no es lavadero de narcos”: De la Calle sobre posible cupo de ‘Otoniel’ en la Justicia Especial

Humberto de la Calle, exjefe negociador del gobierno con las Farc en la Habana, despejó las dudas que despertaron luego de la captura de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, en torno a la supuesta posibilidad de acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El exjefe negociador dijo que la puerta no esta abierta y que la JEP “no es un lavadero de narcos” explicando que ese punto no se tuvo en cuenta en los Acuerdos de paz con la extinta guerrilla de las Farc.

“No creo que tengan ninguna posibilidad de ser incluido en la Jurisdicción Especial de Paz. No es parte del conflicto tal como se definió en el acuerdo y la Jurisdicción no es un lavadero de narcos esa opción esta completamente por fuera de consideración”, dijo De la Calle a RCN Radio.

‘Otoniel’ está pedido en extradición por tres cortes de Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas, lo que viene es que ese gobierno envíe a través de la Cancillería, la petición formal de extradición.

Junto con el Ministerio de Justicia esa petición llega a la Corte Suprema de Justicia, que tendrá que producir un concepto favorable o no de extradición. Una vez ese concepto se emita, la Corte lo envía al gobierno través del Ministerio para firma del presidente Iván Duque.

En ese trámite, la Corte solo revisa la documentación de extradición, es decir, el indimed o la acusación que envíe Estados Unidos, revisa las pruebas y verifica la identificación de la persona pedida en extradición.

La captura de ‘Ótoniel’ se llevó a cabo en zona rural de Necoclí, en Antioquia, luego de un fuerte operativo en el que participó la Policía Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea.