Jorge Cárdenas rechazó oferta y no aspirará al Congreso en el 2022

Después de mucho meditarlo, el actor Jorge Cárdenas decidió que no aspirará al Congreso en en año 2022. El también cantante, quien está radicado desde hace varios años en Estados Unidos, aseguró que seguirá alejado de la policía para enfocarse en sus proyectos personales.

Cárdenas no aceptó la propuesta que le hizo el mismo expresidente Álvaro Uribe Vélez para que presentara su postulación por el partido Centro Democrático para las elecciones que se realizarán en marzo del próximo año.

En entrevista con el portal KienyKe, el actor aseguró que muchos factores de su vida personal influyeron en desistir de la propuesta. "Requeríria venirme a vivir a Colombia lo cual no es fácil porque tengo varios emprendimientos en México y Estados Unidos que requieren tiempo y que han tomado tiempo construir".

Consideró que fue un "honor" recibir la oferta directmante de Uribe para trabajar por el gremio de los artistas en Colombia mediante un proyecto de ley. "Desde el mes de enero hemos trabajado en este proyecto que ahora lo va a lanzar el senadfor Santiago Valencia".

Cárdenas aseguró que hoy por hoy no se siente preparado para ocupar una curul en el Congreso. "No me siento con la capacidad ni con la preparación necesaria (...) una cosa es vos y yo acá hablando dando ideas y otra es allá".

Por el momento, Cárdenas, quien en redes sociales ha mostrado constantentemente su apoyo al Centro Democrático y al legado del expresidente Uribe, continuará con sus proyectos empresariales en Miami junto a su esposa, la actriz Ana Lucía Domínguez.