Jorge Colmenares dice que no votará por su papá, candidato al Senado, ¿por qué?

El concejal Jorge Colmenares se pronunció este lunes después de que su papá, Luis Alonso Colmenares, anunciara que aspirará al Senado de la República.

A pocos meses de las elecciones, el excontador general de la República y también padre del fallecido Luis Andrés Colmenares, dio a conocer que inscribió su candidatura al Senado con Cambio Radical.

“He decidido aspirar al Senado de la República, con la alegría de ver el apoyo de muchos de mis colegas, paisanos y compatriotas, #MeLaJuegoConEl90 porque fue el año de mi mayor ilusión y será el número que me acompañe toda mi vida”, escribió Luis Alonso Colmenares a través de sus redes sociales.

Le puede interesar: Coalición Centro Esperanza inscribió su lista al Senado: Jhon Fran Pinchao y Bertha Fries, entre los candidatos

Jorge Colmenares dice que no votará por su papá, candidato al Senado

Ante la candidatura de su progenitor, el cabildante del Centro Democrático emitió un comunicado a la opinión pública para dar a conocer que no apoyará la candidatura de su papá, teniendo en cuenta que los dos se encuentran en corrientes políticas e ideológicas diferentes. A su vez, Jorge Colmenares dio a conocer a quién le dará su voto en el Senado.

Lea también: Voto en blanco y no sabe/no responde, los ganadores en La Gran Encuesta de RCN

"No acompaño la inspiración de mi papá, que aunque legítima y democrática, no hace parte de mi ideario político ni de mis convicciones personales o familiares", emitió el concejal, quien a su vez agregó: "A través de las redes me he enterado de la candidatura de mi Padre en Cambio Radical. Le deseo mucha suerte pero por coherencia ideológica y disciplina política, no acompañaré su aspiración; votaré por el senador Gabriel Velasco Ocampo y seguiré trabajando por una #BogotáParaLaVida".

No obstante, el concejal le envió buenos deseos a la candidatura de su padre pese a que no decidió apoyarlo con su voto.