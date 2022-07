Jorge Enrique Robledo no va más en el Congreso, ¿a qué se va dedicar ahora?

Jorge Enrique Robledo, fue uno de los más experimentados congresistas que tuvo el país. Sin embargo, tras 20 años de su presencia en el capitolio para asistir a debates de control político, presentar proyectos de ley, entre otras funciones, varias personas en el mundo político le han reconocido su labor.

No obstante, Robledo tomó la decisión de no volver a lanzar su candidatura al Congreso, pese a que sí estuvo en la consulta por la Coalición Centro Esperanza, en la cual no obtuvo los resultados esperados. Pero pese a esto, sí logró conseguir junto con otros líderes aliados, el partido de la Dignidad, tomando otro rumbo en la política del país.

Durante muchos de sus periodos, Robledo recibió el respaldo de muchos colombianos quienes se sintieron identificados con su ideología, y por eso fue uno de los senadores más votados durante muchos periodos.

Ante la salida de Robledo, muchos se han preguntado qué será lo que hará ahora el exsenador tras tantos años al servicio público, y para aclarar estas cosas fue el mismo exsenador quien a través de un trino explicó a lo que se dedicará por el momento.

“Me preguntan qué haré después del 20 de julio. Seguiré actuando como servidor público Estudiando y opinando. Luchando contra la corrupción. Respaldando causas sociales y políticas nobles Defendiendo la producción y el trabajo Más tiempo con mi familia. Además, escucho ideas”, fue lo escrito por el congresista.