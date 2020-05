Jorge Rodrigo Tovar, nuevo coordinador en la dirección de Víctimas del Ministerio del Interior, habló en La FM sobre la controversia que ha generado su nombramiento por ser el hijo de 'Jorge 40'.

El padre de Tovar, Rodrigo Tovar Pupo, fue comandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fue condenado por su participación el algunas de las masacres más cruentas que cometieron los paramilitares en la Costa Caribe. Actualmente, 'Jorge 40' está en manos de las autoridades de Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

Jorge Rodrigo Tovar indicó que es necesario "pasar la página de la violencia" y por ello se debe "eliminar la barrera de juzgar a las personas por lo que hacen sus familiares". Tovar aseguró que no se le puede juzgar por ningún crimen que haya cometido su padre.

"No existen por los delitos de sangre. A mi no me pueden juzgar por lo que hizo mi padre, espero que me empiecen a juzgar por mi trabajo", agregó.

Tovar le pide al país que se empiece a hablar de Jorge Tovar como un joven que ha estudiado y que le ha entregado su vida, especialmente los últimos 7 años, a la reconciliación de este país y a las víctimas del conflicto armado. "Me he ganado el lugar en el que estoy, por lo que he trabajado y no por ser hijo de mi padre".

De igual manera, Jorge Rodrigo Tovar aseguró que condena todos los delitos que ha cometido su papá o cualquier ciudadano de Colombia. "Pero debo aclarar que no soy yo quien debe juzgar a mi padre, no justifico delito ni un solo hecho que haya cometido mi padre después que haya ido a la guerra".

No obstante, Tovar reconoció que él es un ser humano que desde los 7 años de edad no ha podido abrazar a su padre, por ese motivo añora volver a abrazar a su papá y tal vez poder trabajar junto a él por las víctimas del conflicto.

"Mi papá tiene miles de responsabilidades en el país y sueño con que venga acá para que pueda hablar y reparar a las víctimas".

¿Es propietario de algún bien de su padre?

Jorge Rodrigo Tovar aseguró con vehemencia que no posee propiedad alguna que sea producto de las actividades ilícitas de 'Jorge 40'. "Con toda claridad lo digo, no tengo absolutamente nada de él".

Según Tovar, a sus 7 años de edad su padre abandonó el hogar que tenía con su mamá y sus hermanos. A partir de ese momento fue su madre quien se hizo cargo de mantener y sacar adelante ese hogar. "Mi papá desapareció de todas las funciones del hogar, incluyendo las económicas.

Tovar también destacó que ser hijo de 'Jorge 40' no ha sido una situación fácil, pues a su tío, quien fue un padre para él, fue asesinado en Valledupar y en algunos momentos su seguridad se ha visto comprometida. "La decisión de mi padre ir a la guerra ha generado problemas para mi seguridad, al punto que me tocó exiliarme para poder seguir con vida".

¿Por qué indicó que su padre era un preso político en EE.UU.?

Jorge Rodrigo Tovar explicó que en el momento en que aseguró que su padre era un preso político en los Estados Unidos, solo hacía referencia a su proceso en ese país por el delito de narcotráfico.

"Yo quiero aclarar que en el momento en que escribí ese trino, yo no hice en referencia al proceso que en ese entonces llevaba mi papá en EE.UU. por el delito de narcotráfico. Jamás hice referencia a sus responsabilidades en Colombia dentro del conflicto en el que él participó".

De igual manera, Tovar admitió que desea que su papá pueda regresar al país y que pueda contarle a las víctimas del conflicto armado, toda la verdad de lo que ocurrió en ese periodo.

"Cuando mi padre tomó la decisión de ir a la guerra yo tenía 7 años de edad, no era consicnerte de o que pasaba en el país y mucho menos de lo que estaba haciendo mi padre. Si eso hubiese ocurrido en este momento, le habría dicho “pápa la vía armada no es la correcta”.

¿Estaría de acuerdo que su papá vuelva se acoja a la JEP?

Jorge Rodrigo Tovar reconoció que en este momento desconoce qué está pensando su papá, sin embargo resalta a la JEP como una herramienta que puede ayudar a conseguir la paz. Por este motivo lo le parece malo que sí papá "le brinde la oportunidad a las víctimas de contarles la verdad y pedirles perdón".

Finalmente, Tovar señaló que desde el 2019 se encuentra trabajando en el Ministerio del Interior y que antes de su nombramiento él era contratista. De igual manera indicó que fue la propia ministra Alicia Arango quien le ofreció el cargo como coordinador en la dirección de Víctimas del Ministerio del Interior.