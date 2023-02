José Félix Lafaurie, esperanzado de lograr con Petro lo que no pudo con Duque y Santos

En el marco del foro 'Acción Climática', liderado por la Revista Semana, el presidente de Fedegan José Félix Lafaurie, se refirió al impacto ambiental que produce la ganadería en el país.

Como parte de la reducción de los gases efecto invernadero, la ganadería juega un papel fundamental para contrarrestar el cambio climático en el país.

El metano y la deforestación son dos puntos clave que el Gobierno Nacional quiere controlar para llegar a la meta trazada para el año 2030.

Frente a esto, el presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie señaló que desde su gremio hay un gran compromiso por crear estrategias de ganadería ambiental que permitan reducir las emisiones de CO2 en el país.

"Nosotros estamos comprometidos, sabemos que el cambio climático es una realidad, pero no hemos visto voluntad por parte de los anteriores gobiernos", afirmó el presidente de Fedegan.

Para Lafaurie es importante crear políticas de estado que permitan implementar estrategias sostenibles en el tiempo y que no afecten al gremio, más aún con la economía actual. Así mismo, señaló que espera poder trabajar con este Gobierno y obtener los resultados que en otros momentos no consiguió.

"Con Santos no se logró absolutamente nada ni con el Gobierno Duque, para que vean que no es cuestión de ideologías, nos reunimos, pensé que ahí era, pero al final no se implementó nada. Espero poder trabajar con este Gobierno de izquierda y que se logre lo que con los otros no pude", afirmó Lafourie.

Al finalizar su intervención, el presidente de Fedegan señaló que al país le falta mucho en materia ambiental para ser potencia mundial de la vida, y más aún si no hay compromiso de todas las partes.