José Félix Lafaurie le echa flores a la nueva ministra de Agricultura de Petro

Ante las palabras del presidente de Fedegán, la nueva ministra agradeció: "José Félix, muchas gracias por esas palabras y reconocimiento. Lo recibo con humildad".

Cabe recordar que en días pasados, a través de una columna publicada en el portal Contexto Ganadero, Lafaurie manifestó la disposición que tiene para sentarse con el presidente electo.

En la columna titulada “A la gente hay que creerle”, indica que “Fedegán está dispuesta a sentarse con el gobierno Petro a confrontar visiones y buscar consensos de acción frente a un objetivo compartido; con independencia, respeto y dignidad; sin perder de vista los derechos y expectativas de los ganaderos, pero atendiendo los consejos de quien fuera mi mentor, a la gente hay que creerle y ahí estaremos”.

Dijo además que “coincidimos en que no podemos renunciar a la industrialización, pero también en que no es ese nuestro potencial, frente a países con 200 años de Formación Bruta de Capital Fijo desde la Revolución Industrial, y con una delantera inalcanzable en Ciencia y Tecnología. La vocación agropecuaria de Colombia no es un lugar común para los discursos, sino una realidad en mora de ser aprovechada”.