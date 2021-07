Juan Carlos Echeverry lanza su campaña presidencial y explica por qué va por firmas

El exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry presentó de manera oficial el comité promotor que impulsará su candidatura por firmas para la Presidencia de la República.

Con el inicio de la recolección de apoyos, Echeverry lanzó de manera oficial su campaña para la Presidencia de la República teniendo como bandera la recuperación económica del país.

En su discurso, el exministro explicó que su intención es recoger alrededor de un millón de firmas que lo respalden y que le permitan darse a conocer a la ciudadanía. No obstante, aclara que espera obtener el apoyo del Partido Conservador más adelante.

“Tengo carné del partido Conservador a mucho honor, he estado en gobiernos como representante del conservatismo, pero la situación actual del país, lo que la gente quiere oír es una propuesta amplia, incluyente, una propuesta no partidista, sino una propuesta en la que quepamos 50 millones de personas, que no sea ideológica, sino que resuelva problemas, por eso vamos por firmas, pero yo aspiro a que en el mes de noviembre el Partido Conservador me acompañe y que aquí lleguen muchos partidos, el partido de la U, Cambio Radical, entre otros”, señaló.

Sin mencionar a Gustavo Petro, también aprovechó para cuestionar las ideas populistas que han surgido en medio de la difícil situación fiscal, diciendo que hay que desconfiar de los que plantean soluciones facilistas.

“Lo que pido es que los colombianos tengan estándares muy altos y hemos visto unos argumentos banales, frívolos, como si alguien supiera donde hay una guaca y con solo desenterrarla con eso salimos del problema fiscal. Nadie puede permitir que la soluciones sean tan banales y tan frívolas, tenemos que exigir que las soluciones sean de fondo y conociendo el problema”, dijo.

Frente al acuerdo de paz, Echeverry aseguró que el mismo debe cumplirse, pero al mismo tiempo dijo que trabajará para combatir a los grupos ilegales y narcotraficantes que operan en el país.

“El acuerdo de paz firmado en el gobierno de Juan Manuel Santos es un acuerdo firmado por el Estado colombiano y por lo tanto hay que cumplirlo, por lo tanto hay que hacer que funcione; y la JEP debe cumplir su labor, pero las guerras en Colombia en el Catatumbo, en Arauca y en Nariño, hay que ganarlas”, sostuvo.

Finalmente, abogó para que el Gobierno del presidente Iván Duque termine bien, ya que ese será el punto de partida para seguir sacando al país de la crisis en la que se encuentra por culpa de la pandemia.

El comité inscriptor de la campaña del exministro se denominará 'Vamos pa´lante con Echeverry' y sus miembros son: Sylvia Escobar, líder empresarial colombiana; John Trujillo, joven estudiante caleño y María Claudia Muñoz, abogada nariñense con especialización en economía y ciencia política.