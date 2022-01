El exministro Juan Carlos Echeverry ya no va más como candidato a la Presidencia de la República, pese a que la Registraduría avaló sus firmas para impulsar su aspiración.

Sin embargo, Echeverry continuará como integrante de la coalición 'Equipo por Colombia', pero no se medirá en las urnas en la consulta interpartidista que se votará en el mes de marzo.

El dirigente político agradeció el respaldo que recibió de la ciudadanía en medio de este proceso de campaña y pidió a los colombianos elegir bien en las próximas elecciones.

“Colombia necesita un liderazgo que ya esté consolidado y que nos aleje de los extremos políticos. Hay muchos candidatos y eso confunde a los votantes, por eso he decidido dar un paso al lado sacrificando el ego por el interés de Colombia”, indicó.

Añadió que “espero que esto facilite la decisión de los votantes y que eso nos aleje de las amenazas que representan los extremos”.

Lea además: Denunciaré al miserable: Piedad Córdoba sobre asambleísta ecuatoriano que la vinculó con Alex Saab

Echeverry aclaró que su salida de la carrera presencial no tiene nada que ver con el posible ingreso de Óscar Iván Zuluaga y dijo que respetará la decisión que se tome por parte de la alianza política.

“Yo sigo creyendo en el Equipo por Colombia, al doctor Óscar Iván Zuluaga lo aprecio y sería un excelente presidente, simplemente mi interpretación de lo que pasa en Colombia me llevó a pensar a que debíamos competir con él, pero si la coalición decide que Zuluaga debe ingresar, no tendría problemas, respetaré esa decisión y seguiré dentro de la coalición”, aclaró.

No obstante, insistió en que no sería conveniente aceptar a Zuluaga por varias razones. “Todos hemos dicho que tenemos un cariño por Óscar Iván, no es nada personal, pero sigo creyendo que el país quiere que nos alejemos de los extremos políticos”, dijo.

Sobre la posibilidad de asumir la jefatura de debate de la coalición ‘Equipo por Colombia’, Echeverry aseguró que por ahora no se ha definido un papel específico.

También lea: Daniel Quintero, ahora investigado por presunta censura a la prensa

“No tengo un papel oficial en la coalición, he hablado con todos los miembros y lo que la coalición crea que yo puedo hacer por ellos lo voy a hacer, eso está por decidirse”, indicó.

Insistió en que los colombianos necesitan una candidatura que tenga mucha más experiencia que la que él tiene para poder llegar a la Presidencia de la República y confía en que el ‘Equipo por Colombia’ sea la coalición más votada en las próximas elecciones con más de 6 o 7 millones de votos.