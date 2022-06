Juan Carlos Pinzón renunció como embajador de Colombia ante EE.UU.

A través de su cuenta de Twitter, el embajador de Colombia ante Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón Bueno presentó su renuncia al cargo, argumentando que lo hacía “por amor al pueblo y a la patria”. La decisión fue revelada poco después de que el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, ganara las elecciones presidenciales.

En una carta de dos páginas, el embajador y también ex ministro de Defensa de Colombia, indicó que continuará ejerciendo sus funciones hasta el próximo 6 de agosto, un día antes de la posesión del presidente electo Gustavo Petro.

“A lo largo de mi carrera he dedicado buena parte de mi tiempo, mi energía y mi pasión a servir a Colombia. He tenido el honor de tener varias posiciones, que me han permitido ayudar a fortalecerla, para lograr que sea un país más seguro, mejor para vivir, trabajar y sacar adelante nuestras familias”, se lee en la misiva.

Pinzón Bueno destacó que su posición le ha permito trabajar de la mano con diferentes dirigentes, siempre en pro del desarrollo del país y que logró, desde su forma de ver las cosas, los objetivos planteados.

Comparto mi renuncia como Embajador de Colombia ante Estados Unidos.

Colombia siempre por encima de todo. Con amor por nuestro pueblo y nuestra patria. pic.twitter.com/iiVCx2gpOv — Pinzón Bueno (@PinzonBueno) June 20, 2022

“En estos casi once meses al frente de la Embajada de Colombia ante los Estados Unidos por segunda vez, como lo acordamos, teníamos un objetivo claro y directo: fortalecer esta relación histórica y estratégica para bien de los colombianos”.

Además, aprovechó el documento, dirigido al presidente Iván Duque, para resaltar algunos de los logros que alcanzó desde su llegada a la embajada de Colombia ante Estados Unidos.

“Hemos tenido logros significativos que marcarán la relación en las próximas décadas. Por un lado, la alineación temática entre los gobiernos de los dos países se fortaleció en asuntos como: la estrategia para enfrentar la pandemia global de covid-19, el cambio climático y transición energética, la migración, y la defensa de la democracia en el continente y el mundo”, cita el documento.

El embajador además hizo un balance de algunas de las reuniones que logró concertar entre ambos gobiernos para tratar temas de interés. Señaló que se adelantaron más de 100 encuentros con miembros del Congreso del país americano, visitas a diferentes escenarios académicos y económicos, y múltiples eventos que le dieron visibilidad a Colombia.

Las instituciones y la democracia colombiana hoy fueron ejemplares. Que asi sea siempre.



Por supuesto buena parte del país está preocupado por el futuro y la libertad.



A quienes ganaron desearles éxito por el bien de Colombia, que sepan valorar y respetar esa institucionalidad. — Pinzón Bueno (@PinzonBueno) June 20, 2022

“Las consecuencias son, entre otras, la aprobación del presupuesto más alto para Colombia en los últimos 10 años, la donación de 8 millones de dosis de vacunas contra covid-19, la entrega de material y equipo a nuestras las fuerzas armadas, la firma del convenio Artemis con la Nasa por parte de la vicepresidenta y canciller, el incremento de nuestras exportaciones y el acceso del mango fresco colombiano a partir de este año”, señaló Pinzón en la carta.

El embajador también celebró la reunión que sostuvieron los presidentes Iván Duque y Joe Biden, la firma de la Alianza Bicentenaria y la designación de Colombia como Aliado Estratégico no miembro de la OTAN.

“Ha sido un período corto y lleno de intensidad, y con avances tangibles y contundentes. Estamos cumpliendo la misión a la que nos comprometimos gracias al trabajo en equipo con todas las instancias. He servido nuevamente con amor por Colombia por encima de cualquier consideración”, concretó Pinzón Bueno.